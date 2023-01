﻿Aus Protest: Ärzte streichen Mandeloperationen bei Kindern

Kiel. Kinder in Schleswig-Holstein müssen schon jetzt im Schnitt fünf Monate auf eine Mandeloperation warten. Doch das könnte erst der Anfang sein. Die Berufsverbände der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte haben bundesweit dazu aufgerufen, keine Termine mehr zu vergeben. Sie verlangen deutlich mehr Geld von den Krankenkassen für ambulante Eingriffe. Der Protest hat massive Kritik ausgelöst. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält ihn für „unethisch“.

Dr. Jan Löhler aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) weist diesen Vorwurf vehement zurück: „Nicht die Ärzte handeln unethisch, sondern die Krankenkassen, die das Geld für Kinderoperationen kürzen“, erklärt der Präsident des Deutschen Berufsverbandes der HNO-Ärzte. Bereits seit Jahren sei das ambulante Operieren unterfinanziert. „Zuletzt wurden uns im Dezember noch einmal acht Euro von der Vergütung gestrichen. Das hat das Fass zum Überlaufen gebracht.“

Berufsverband kritisiert „eklatanten Versorgungsnotstand“

Die chronisch schlechte Vergütung habe bereits dazu geführt, dass Operateure ihre Kapazitäten zurückfahren, sagt Löhler. In der Folge gebe es einen bundesweiten „eklatanten Versorgungsnotstand“ mit monatelangen Wartezeiten. Es bleibe nichts anderes übrig, als mit einem OP-Stopp auf die „katastrophale Lage“ aufmerksam zu machen.

Darum geht es konkret: Laut Löhler dauert eine Mandel-OP etwa 20 Minuten. Von den dafür angesetzten 105 Euro muss der Arzt bis zu 70 Euro an das OP-Zentrum zahlen und zudem 20 Euro für die Desinfektion des Bestecks. In einem Schreiben weisen die Mediziner auf den Protest hin. Damit, so der Verbandschef, könnten betroffene Eltern sich an Kassen und Politiker wenden: „Die Eltern müssen Druck aufbauen.“

AOK fordert: Protest nicht auf dem Rücken der Kinder austragen

Bei der AOK Nordwest stößt die Protestaktion auf scharfe Kritik: „Wir fordern den Berufsverband auf, Versorgung und berufspolitische Belange zu trennen und nicht auf dem Rücken der kranken Kinder auszutragen“, mahnt der AOK-Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann.

Scharfe Kritik an den Krankenkassen: HNO-Facharzt aus Bad Bramstedt: Dr. Jan Löhler, Präsident des Deutschen Berufsverbandes der HNO-Ärzte e.V. © Quelle: axentis.de / Georg J. Lopata

Die Kassenärztliche Vereinigung hält sich mit einer Beurteilung zurück: Wir wollen die Auswirkung dieser Protestaktion erst einmal beobachten“, heißt es auf Anfrage. Ob Änderungen in der Gebührenordnung vorgenommen werden sollten, werde in den kommenden Tagen intern erörtert.

Kinderärzte zeigen Verständnis: Gesundheit leidet nicht, wenn eine ambulante Mandel-OP verschoben wird

Rückendeckung erhalten die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte von den Kollegen, die in erster Linie für die jungen Patienten zuständig sind. Er habe Verständnis für die Aktion, sagt Ralf van Heek aus Altenholz, Vorsitzender des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte. Besonders in Schleswig-Holstein gebe es überbordende Hygienevorstellungen der Aufsichtsbehörden. „Diese Kostenfaktoren werden nicht ausgeglichen.“ Van Heek glaubt nicht, dass die Gesundheit von Kindern stark unter verschobenen oder ausgesetzten ambulanten Mandeloperationen leidet. „Notfälle bekommen wir auch stationär unter.“

Bundesweit beteiligen sich nach einer aktuellen Umfrage des Verbands der HNO-Ärzte rund 85 Prozent aller ambulanten Operateure an der Protestaktion. Im Norden praktizieren derzeit 120 Fachärzte für HNO-Heilkunde. Nicht alle operieren.