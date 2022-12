﻿Holtenauer Hochbrücke: Freigabe für Fahrräder und Fußgänger – Fördefähre entlastet „Adler 1“

Fördefähren der SFK werden jetzt für einen Ersatzdienst vom Tiessenkai in Holtenau zur Reventloubrücke eingesetzt. Die Fahrten haben am Donnerstagmittag begonnen. Angestrebt wird ein Halbstundentakt. Die Hochbrücke wurde am Mittag für den Fahrrad- und Fußverkehr wieder freigegeben.

