17. Hochhauslauf: Mit vollem Speed in die 13. Etage

Kiel. Einmal tief durchatmen und los: Am Sonnabend, 3. Juni, lädt der Wohnungskonzern Vonovia zum traditionellen Hochhauslauf in den Mettenhofer Bergenring 30 ein. Zwischen 14 und 17 Uhr gilt es, die 190 Stufen in Rekordzeit zu überwinden. Das Event steht in einer langen Tradition. Das Wohnungsunternehmen richtet den Lauf bereits zum 17. Mal aus.

Hochhauslauf in Kiel-Mettenhof ist überregional bekannt

Der Hochhauslauf ist überregional bekannt und lockt Jahr für Jahr Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen nach Kiel. Beim Sprint in die 13. Etage sind vor allem Fitness und Durchhaltevermögen gefragt. Die Konkurrenz ist stark, in den vergangenen Jahren wurden immer wieder Zeiten unter einer Minute erreicht. Die drei schnellsten Treppensprinter erhalten einen Einkaufsgutschein im Wert von bis zu 50 Euro.

Die Läuferinnen und Läufer starten getrennt nach Geschlecht in den Kategorien Kids I (8 bis 11 Jahre), Kids II (12 bis 14 Jahre), Teens (15 bis 17 Jahre), Erwachsene (ab 18 Jahre) und Seniorinnen und Senioren (ab 60 Jahre). Die Gruppe Kids I sowie die Seniorinnen und Senioren machen ab 14 Uhr den Anfang und laufen bis zur siebten Etage – alle anderen Gruppen müssen ab 15 Uhr die volle Distanz bewältigen. Den Startpfiff für alle Läufe gibt wieder Moderator Holger Naggert.

Hochhauslauf bietet auch ein attraktives Rahmenprogramm

„Bei unserem Hochhauslauf geht es nicht nur um sportlichen Ehrgeiz, sondern vor allem um das nachbarschaftliche Miteinander und den Spaß“, erzählt Bärbel Lorenz-Dubiela, Organisatorin des Festes und Leiterin der „Palette 6“ bei Vonovia.

Getreu diesem Grundsatz bietet Vonovia auch in diesem Jahr ein buntes Rahmenprogramm an. Die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf der Hüpfburg austoben. Außerdem findet eine sogenannte Müllolympiade statt. Im Café und am Grill wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Anmeldungen können bis zum 31. Mai 2023 in der „Palette 6“ oder im Büro von Vonovia im Bergenring vorgenommen werden. Die Startgebühr beträgt für Kinder (bis 17 Jahre) einen Euro, für Erwachsene zwei.