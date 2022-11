Träume in Weiß. Während der Modeschauen präsentierten Models Hochzeitskleider für jeden Geschmack. Rund 50 Aussteller stellen am Wochenende ihre Angebote rund um die Hochzeit im Kreuzfahrtterminal am Ostseekai in Kiel vor.

Rund 50 Aussteller am Ostseekai: Für alle, die sich das Ja-Wort geben möchten, gibt es am Wochenende die Gelegenheit, sich ordentlich vorzubereiten. Die Hochzeitsmesse „Herz an Herz“ findet zum ersten Mal in Kiel statt.

