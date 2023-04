Vom neuen Stadtquartier an der Hörn in Kiel sind die ersten 121 Wohnungen fertig. Während ein weiteres Bauprojekt vor der Vollendung steht, ist auf einigen anderen Baufeldern noch wenig zu sehen. Ein Überblick über den Stand der Wohnbauprojekte an der Hörn.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket