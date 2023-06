Hörnbad in Kiel: Grundreinigung sorgt im Sommer für Einschränkungen

Kiel. Das Baden im Hörnbad ist bald für einige Zeit nicht mehr in allen Bereichen möglich: Das Hörnbad wird auch diesen Sommer einer Grundreinigung und einer technischen Revision unterzogen. Das sorgt für Einschränkungen.

Der Freizeitbereich schließt wegen eines technisches Defektes bereits ab Sonnabend, 17. Juni, und wird zu Beginn der Sommerferien am Sonnabend, 15. Juli, wieder geöffnet.

Der Saunabereich wird von Montag, 19. Juni, bis einschließlich Freitag, 30. Juni, geschlossen, damit auch dort entsprechende Arbeiten durchgeführt werden können. Anschließend geht der Sauna- und Wellnessbereich ab Sonnabend, 1. Juli, in die Sommeröffnung und hat dann bis zum Ende der Sommerferien sonnabends und sonntags von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Hörnbad in Kiel nach Sommerferien wieder komplett geöffnet

Nach der erfolgreichen Wiedereröffnung des Freizeitbereiches folgt dann die Revisionsschließung des Sportbereiches ab Sonnabend, 15. Juli, bis voraussichtlich einschließlich Sonntag, 27. August. Nach den Sommerferien steht das Hörnbad dann wieder komplett zur Verfügung.

Alternativen gibt es im Sommer in Kiel ohnehin genug: Die Strände in Falckenstein und Schilksee sowie die Badestellen am Segelcamp und am Anleger Bellevue laden zum Baden im Freien ein.

