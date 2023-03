﻿Rund um die Uhr einkaufen in Kiel: regionale Produkte aus dem Automaten

Vom Honig aus der Nachbarschaft bis zu Bio-Eiern vom Bauernhof: In dem Verkaufsautomaten „Hoftheke Thomas“ von Julia Thomas direkt vor der Bäckerei Rönnau in Wellsee kann man Tag und Nacht eine Vielzahl von regionalen Produkten kaufen.

Kiel/Wellsee. Bisher kennt man ihn überwiegend vom platten Land, wo der nächste Supermarkt ein paar Kilometer weit weg ist: den Verkaufsautomaten, der regionale Produkte von Eiern bis zum Grillfleisch anbietet. Nun engagiert sich auch eine Kielerin ganz privat und holt regionale Produkte in die Stadt.

Die erste „Hoftheke Thomas“ steht seit wenigen Tagen in Kiel-Wellsee vor der Bäckereizentrale Rönnau. Eine zweite eröffnet Anfang April in Kronsburg.

„Meine Familie und ich haben uns beim Brötchen holen schon oft gedacht, dass es jetzt schön gewesen wäre, zum Frühstück auch noch leckere Mettwurst, regionalen Käse und einen Liter frische Milch zu haben“, sagt Julia Thomas (41) aus Kronsburg. Kurzerhand setzte sie diesen Wunsch jetzt in die Tat um.

Verkaufsautomat bei der Bäckerei Rönnau in Kiel-Wellsee: Das ist im Angebot

Sie gründete ein Einzelunternehmen, kaufte einen Automaten, ließ sich von einer regionalen Zimmerei ein Unterstandhäuschen bauen. Sie holte Genehmigungen ein und schloss sich mit der Lebensmittelaufsicht kurz. Mit am aufwendigsten war allerdings die Standortsuche. Nachdem sie bei der Stadt Kiel nicht weitergekommen war, stieß sie schließlich bei Frank Rönnau von der gleichnamigen Bäckerei auf offene Ohren.

Seit wenigen Tagen steht der Automat nun am Wellseedamm bereit. Es gibt Eintöpfe wie Currywurst im Glas und Pfefferbeißer von der Fleischerei Habermann. Bio-Eier vom Hof Aderhold und Mettwurst von der Hofschlachterei Untiedt. Bunte Naschis und kühle Brause. Im Sommer soll Grillfleisch das Angebot erweitern. „Die Hoftheke wird schon gut angenommen“, freut sich Julia Thomas.

Im „normalen Leben“ ist Julia Thomas Firmenkundenberaterin bei der Förde Sparkasse. Anfangs fragte sie sich schon, ob so eine Hoftheke im Alleingang eine „plietsche Idee“ sei. „Aber das Thema passt in die Zeit“, sagt die Jungunternehmerin. „Es geht um Regionalität und kurze Wege.“ Die regionalen Produzenten werden gestärkt, die Nahversorgung im Zuge rückläufiger Öffnungszeiten verbessert.

Einkaufen zu jeder Tages- und Nachtzeit: Die „Hoftheke Thomas“ in Kiel ist rund um die Uhr geöffnet

Auch Frank Rönnau ist begeistert: „Das ist eine gute Ergänzung zu unserer Bäckerei“, sagt er. „Wir nehmen uns nichts weg, und es ist ein perfekter Service für unsere Kunden.“ Der Automat ist dank eines großen Bildschirms leicht zu bedienen. Gezahlt werden kann mit Handy, EC-Karte, Kreditkarte oder bar.

Übers Handy wird Julia Thomas laufend über den Verkaufsstand informiert und kann gegebenenfalls schnell reagieren und nachfüllen. „Bin ich im Dienst, springt im Notfall auch immer die Familie unterstützend ein“, sagt sie. Gerade wird in der benachbarten Zimmerei am nächsten Unterstand gebaut. Dann kann im April der zweite Standort in Kronsburg neben dem Fahrradpartner eröffnet werden.

Blumenstudio Kolberger in Kiel verkauft Blumensträuße im Automaten

Wo man noch in Kiel unabhängig von der Uhrzeit einkaufen kann? Einen Snack- und Getränkeautomaten gibt es natürlich am Kieler Hauptbahnhof und in Krankenhäusern. Aber es gibt auch ungewöhnliche Angebote. Wer rund um die Uhr einen Blumenstrauß sucht, wird beim Blumenstudio Kolberger in der Brunswiker Straße fündig.

Frische Blumensträuße auch nach Geschäftsschluss: Sven Kolberger vom Blumenstudio Kolberger setzt seit 2019 auf den Blumenautomaten. © Quelle: Frank Peter

„Der Automat wird sehr gut angenommen“, sagt Floristmeister Sven Kolberger. Neun verschiedene Sträuße sind im Angebot. Sind fünf verkauft, bekommt er eine SMS und bestückt den Automaten, den es seit 2019 gibt, mit frischen Gebinden aus Meisterhand neu.

Feinkost-Regiomat am Seefischmarkt in Kiel hat rund um die Uhr geöffnet

Wer rund um die Uhr einkaufen möchte, ist auch am Ostufer am Seefischmarkt in der Wischhofstraße richtig. Dort gibt es Tag und Nacht frische Salate mit und ohne Fisch, Wiener Würstchen, Lachs und im Sommer Grillfleisch. Das Unternehmen Zamek hat seit September 2021 einen Feinkost-Regiomaten zwischen Lager und Kasse aufgestellt.

Lebensmittel-Automat mit Produkten der Firma Zamek am Seefischmarkt Kiel: Martina Brüggmann präsentiert eine Lachsseite, die man unter einer Vielzahl von Produkten aus dem Automaten kaufen kann. © Quelle: Ulf Dahl

„Das Geschäft läuft wirklich sehr gut“, sagt Geschäftsführerin Martina Brüggmann. „Man muss sich wundern, dass die Leute sogar morgens um 5 Uhr kommen.“