﻿Eine der übelsten Holperpisten am Vieburger Gehölz soll verschwinden

Hassee/Vieburg. Die Wohnstraße fällt vor allem durch Schlaglöcher und Flicken auf: Die Hofteichstraße gegenüber des Vieburger Gehölzes soll 2023 komplett saniert werden, hieß es bei der Vorstellung des Bauvorhabens Dienstagabend im Ortsbeirat Hassee/Vieburg. Auf Unmut stieß allerdings die Ankündigung der Stadt, im Zuge des künftigen A21-Ausbaus der B404 Grundstücke zu enteignen.

Die Tage der Holperpiste sind gezählt: Eigentlich ist es ein Grund zur Freude für die Anwohnerinnen und Anwohner. Denn die arg verschlissene Hofteichstraße in der ehemaligen Eisenbahnersiedlung wird endlich erneuert, dazu gibt es feste Gehwege. Und weil es die Stadtgremien grundsätzlich so beschlossen haben, brauchen die Anlieger keine Straßenausbaubeiträge zu bezahlen. Jens Kruschwitz vom Tiefbauamt erläuterte die Pläne der Stadt, die Schlaglochpiste zwischen Maybachstraße und Flintbeker Straße für 800.000 Euro auf 330 Metern Länge zu sanieren. Baustart ist in der zweiten Jahreshälfte 2023.

„Enteignung ist ein großes Wort“

Und doch prägte Nachdenklichkeit die Sitzung: "Enteignung ist ein großes Wort. Damit fühle ich mich nicht wohl", brachte der Beiratsvorsitzende Christian Jopen (SPD) die Stimmung auf den Punkt. Was war passiert? Bisher noch gar nichts. Doch die Stadt plant schon mal in die Zukunft, wenn die B404 auf Kieler Stadtgebiet vom Bund zur A21 ausgebaut werden sollte. Noch weiß niemand, wann es soweit sein wird. "In dem Fall müssten drei kleine Vorgartengrundstücke in der Hofteichstraße enteignet werden, weil der Platz für den Straßen- und Gehwegebau gebraucht wird", erläuterte Kruschwitz.

Stadt Kiel hatte bereits vor einigen Jahren Gespräche mit Grundstückseigentümern geführt

Bereits vor einigen Jahren habe das Amt mit den betroffenen Eigentümern informelle Gespräche geführt, dass die Grundstücke gebraucht werden. „Ob es überhaupt zu einer Enteignung kommen würde, ist ohnehin unsicher. Wenn die Grundstücke freiwillig verkauft werden, wäre diese einschneidende Maßnahme nicht nötig“, betonte der Tiefbau-Experte. Enteignungen würden in Kiel extrem selten angewendet, weil es fast immer zu einvernehmlichen Lösungen komme.

Straßensanierung in Kiel mit Neubauten verknüpft

Zunächst steht aber die Sanierung der Straße auf der Tagesordnung: Für acht Monate rücken ab Mitte 2023 die Baumaschinen an. Die Anlieger werden rechtzeitig informiert, hieß es. Zeitweise können die Betroffenen ihre Grundstückszufahrten dann nicht erreichen. Für Notfälle etwa bei der Anfahrt von Pflegediensten oder Fragen der Müllabfuhr stehe ein Ansprechpartner der Stadt telefonisch zu Verfügung. „Die Baumaßnahme ist zeitlich mit der Fertigstellung der neuen Mehrfamilienhäuser in der Hofteichstraße verknüpft: Eine Treppe zu den etwas höher gelegenen Gebäuden wird an die neuen Straßenhöhen angepasst“, erläuterte Kruschwitz. Der Ortsbeirat gab für die Baumaßnahme bei einer Enthaltung grünes Licht.

Aufgewertet werden soll auch der Spielplatz in der Straße Holunderbusch. Dazu will die Stadt gemeinsam mit dem Ortsbeirat eine Kinder- und Jugendwerkstatt starten, um die Wünsche zu bündeln und die Machbarkeit zu prüfen. Einen Dämpfer gab es allerdings von Stefan Simon vom Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen: Ballspielgeräte wie etwa ein Basketballkorb seien wegen der großen Lärmemissionen nicht möglich. Außerdem sei Geduld gefragt: Bis neue Geräte installiert werden, können fünf bis sieben Jahre vergehen.