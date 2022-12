﻿Grüne wollen klimaneutrales Stadion in Kiel

Werden die Pläne für das neue Holstein-Stadion in Kiel komplett neu aufgerollt? Nach der Verschiebung des Baustarts bastelt die Stadt an einer neuen Stadiongesellschaft unter ihrer Führung. Die Grünen verlangen nun einen klimaneutralen Neubau.

Kiel. Mit Blick auf eine mögliche neue Stadiongesellschaft unter Führung der Stadt Kiel verlangt die grüne Ratsfraktion, dass ökologische Aspekte beim Neubau wesentlich stärker berücksichtigt werden. Es gehe um „einen klimaneutralen Betrieb und zeitgemäße Konzepte, die die Klimabilanz optimieren und auf nachhaltige Baustoffe und Bautechniken setzen“, sagt der baupolitische Sprecher Arne Stenger.

„Wir Grünen halten an unserer grundsätzlichen Unterstützung eines Stadionneubaus am bestehenden Standort fest“, sagt Stenger. Im Vergleich mit einem Neubau auf der grünen Wiese werde so die Flächenversiegelung minimiert. Im innerstädtischen Umfeld würden kurze und emissionsarme Anreisemöglichkeiten für die Fans ermöglicht.

Auch Grüne gegen Parkhaus direkt am Holstein-Stadion

Unterstützung gibt es von den Grünen für die Idee von Sportdezernent Gerwin Stöcken (SPD), das geplante Parkhaus zu überdenken. „Wir sollten uns hier auf die wenigen Stellplätze beschränken, die die DFL vorschreibt“, sagt Stenger. Damit seien Funktionen für Übertragungswagen, für Sicherheitskräfte oder Rettungsdienste zu sichern. „Stadionnahes Parken für Fans, um längere Fußwege oder Shuttledienste von bestehenden Parkhäusern zu vermeiden, gehören hier sicher nicht dazu.“

Wie berichtet hatte Stöcken angekündigt, eine kleine Stadionvariante zu prüfen und dabei auch die Pläne für ein Parkhaus zu überdenken. Es gebe Gespräche über ein gemeinsames Projekt mit dem Lubinus Clinicum. Möglicher Standort für so ein Parkhaus wäre die Ecke Elendsredder/Projensdorfer Straße. Rückenwind bekommt Stöcken auch aus der SPD-Fraktion. Der sportpolitische Sprecher Benjamin Walczak plädiert dafür, sich "auf das Wesentliche" zu besinnen. "Ausreichend Plätze, Einhaltung der Vorgaben der DFL und ein möglichst inklusives und ökologisches Stadion."

Bei der Frage, wo an den bisherigen Plänen gespart werden kann, zeichnet sich unterdessen ein Konflikt mit Hauptsponsor Gerhard Lütje ab. Der Citti-Gesellschafter will sich weiterhin mit einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag an dem Neubauprojekt beteiligen – aber „nur, wenn der Neubau keine Bruchbude wird“.

Grüne warnen vor Kostenexplosion

Gleichzeitig warnt die Fraktionsvorsitzende und finanzpolitische Sprecherin der grünen Ratsfraktion, Anke Oetken, vor explodierenden Kosten: „Auch wenn von einem Finanzdeckel die Rede ist, müssen wir vorher Antworten haben, wie mit Kostensteigerungen in der Bauphase umzugehen ist.“ Dabei sei auch ein Abstiegsszenario in die 3. Liga zu berücksichtigen – „was ich mir ausdrücklich nicht wünsche“. Die wirtschaftlichen Folgen müssten bei den möglichen jährlichen Belastungen der Pachtzahlungen durch den Verein in Betracht gezogen werden.

Gerwin Stöcken betont, dass ein neues Stadion mindestens 40 Tage im Jahre „anderweitig“ genutzt werden müsse. Als Beispiele nennt der Dezernent Spiele der Frauenmannschaft, Kindergartencups oder „gemeinnützige“ Veranstaltungen. Derartige Pläne werden von den Grünen ausdrücklich unterstützt. Stenger wünscht sich eine „Mehrfachnutzung der Stadionräume“ und denkt dabei an Bürgertreffs oder auch Kita-Aktionen.