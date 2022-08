Eigentlich sollte die erste Tribüne des Holstein-Stadions in Kiel bereits in diesem Sommer abgerissen werden. Doch die Kostenexplosion in der Baubranche hat den Planern der neuen Arena einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun hat Oberbürgermeister Ulf Kämpfer einen neuen Anlauf angekündigt.

Kiel. Im Ringen um den Bau des neuen Holstein-Stadions gibt es wieder Bewegung. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat im Hauptausschuss der Ratsversammlung berichtet, dass der Bebauungsplan im September von Bauausschuss und Ratsversammlung beraten und beschlossen werden kann. Wann es zum offiziellen Baubeginn kommt, ist damit zwar weiterhin offen. Die Baustraße, die den Zugang von der Projensdorfer Straße zur künftigen Großbaustelle ermöglichen soll, wird in den nächsten Monaten aber bereits errichtet. „Ich hoffe, dass mit dem Bau des Stadions im nächsten Jahr begonnen werden kann“, sagte Kämpfer.

Nach der bisherigen Planung wird zunächst die alte Tribüne auf der Gegengeraden abgerissen, wo die neue Haupttribüne mit eigenem Parkhaus, VIP-Bereich und einer Veranstaltungsfläche entstehen soll. In einem zweiten Schritt würde dann die alte Haupttribüne in Angriff genommen werden, die 72 Jahre nach ihrer Einweihung dringend saniert werden muss.

Stadt Kiel prüft Idee einer neuen Gesellschafterstruktur

In den vergangenen Wochen gab es zudem intensive Gespräche, wie trotz der Kostenexplosion in der Baubranche die Finanzierung des Großprojektes sichergestellt werden kann. Die Verwaltung lässt derzeit die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine neue Stadion-Gesellschafterstruktur prüfen, die von der Stadt Kiel und dem Verein geführt wird.

Das sei in anderen Städten und Profifußballvereinen gang und gäbe, sagte der Oberbürgermeister im Ausschuss. Vorteil, so Kämpfer: „Wir hätten selbst das Sagen, was die Nutzung des Stadions und vor allem seines Kongressbereichs angeht.“ Nachteil, so räumte er ein: „Wir wären auch verstärkt in der Verantwortung für Bau und Unterhalt des Stadions.“ Das könnte den städtischen Haushalt mehr als bisher geplant belasten.

Citti-Gesellschafter Lütje stellt weitere Millionenhilfe in Aussicht

Die Sponsoren um Gerhard Lütje, Citti-Gesellschafter und zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der KSV Holstein, stehen weiterhin bereit, das Neubauprojekt auch im Rahmen eines anderen Umsetzungsmodells mit frischem Geld in zweistelliger Millionenhöhe zu unterstützen. Sie würden auch die von ihnen finanzierte provisorische Osttribüne und das Grundstück davor einbringen, auf dem einst das China-Restaurant stand. „Mehr können wir aber nicht leisten“, sagt Lütje, „deswegen sehe ich die öffentliche Hand in der Verantwortung, zumal ihr das Stadion auch gehört.“

Zusätzlich hatte die bisherige Stadiongesellschaft in den vergangenen Jahren bereits etwa sechs Millionen Euro für die Neubauplanungen und Gutachten im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ausgegeben. Citti-Prokurist Jan Meyer: „Damit ist die Basis geschaffen, dass die Stadt das Bebauungsplanverfahren jetzt abschließt und den Bebauungsplan in Kraft setzt.“ Mit dem nun fertigen Bebauungsplan gibt es erstmals seit Jahrzehnten eine tragfähige Rechtsgrundlage für einen grundlegenden Stadionumbau.

Holstein Kiel bekommt Rückenwind für die DFL-Lizenz

Auch im Zittern um die Lizenz der DFL für die Saison 2023/24 bekommt der Verein durch die neueste Entwicklung wieder Rückenwind. „Aus meiner Sicht helfen alle Schritte, die das Projekt fördern“, sagt KSV-Präsident Steffen Schneekloth. „Dazu gehören ausdrücklich die Ankündigungen des Oberbürgermeisters.“ Es sei wichtig, dass beim Stadionbau Stadt und Verein in einem Boot sitzen. „Ich finde diesen Gedanken sehr charmant und halte auch die Umsetzbarkeit in einer solchen Konstellation für realistisch.“

Wie berichtet hatte die Stadiongesellschaft, zu der neben Citti (75 Prozent) auch die Kieler Nachrichten (25 Prozent) gehören, den für diesen Sommer geplanten Baustart verschoben. „Aufgrund des Ukraine-Kriegs, der Baukostenexplosion und der Zinswende müssen alle Beteiligten das Stadionprojekt neu denken, wenn wir Bundesliga-Fußball auch in Zukunft in Schleswig-Holstein und unserer Landeshauptstadt sehen und den Wirtschaftsfaktor Sport stärken wollen“, sagt Gerhard Lütje. Er zeigt sich erleichtert, „dass alle Beteiligten in dieser Situation am Ziel eines zügigen Stadionneubaus festhalten und dafür das beste Umsetzungsmodell ermitteln“.

Klar ist aber auch: In den derzeitigen Gesprächen geht es allein darum, die ersten Schritte für ein modernisiertes Stadion einzuleiten und vor allem zu finanzieren. Auf eine komplett fertige neue Arena, die eines Tages Platz für 25 000 Zuschauer bieten soll, müssen die Holstein-Fans in jedem Fall noch viele Jahre warten.