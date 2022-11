﻿Holstein-Stadion in Kiel: Arbeiten für Erschließungsstraße starten

Der richtige Baubeginn für das neue Holstein-Stadion in Kiel ist es noch nicht: Aber in den nächsten Tagen starten die Arbeiten für die neue Erschließungsstraße, mit der im nächsten Jahr der geplante Stadion-Umbau möglich werden soll. Anwohner und Naturschützer sind informiert.

Kiel. Für die Zweitliga-Fußballer der KSV Holstein steht bald die WM-Pause an – nicht aber für das Tiefbauamt: Die im Oktober begonnenen Arbeiten an der neuen Erschließungsstraße von der Projensdorfer Straße zum Holstein-Stadion gehen jetzt erst so richtig los.