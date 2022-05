Holstein-Stadion: Rot-Grün in Kiel will kein zusätzliches Geld geben

Dass der Baubeginn des neuen Holstein-Stadions in Kiel verschoben wird, stößt auf Bedauern in der Kieler Kommunalpolitik. SPD und Grüne pochen weiterhin auf einen klimafreundlichen Neubau – und haben auch zum Thema öffentliche Förderung eine klare Position.

So kennen wir das alte Holstein-Stadion. Und so wird es auch noch zu Beginn der neuen Saison aussehen. Der Umbaubeginn ist verschoben.

Kiel.Die Kooperation aus SPD und Grünen will das öffentliche Förderpaket für den Neubau des Holstein-Stadions nicht wieder aufschnüren. „Die von der Stadt zugesagten 10 der insgesamt 30 Millionen Euro, die gemeinsam mit dem Land aufgebracht werden, sind an der Schmerzgrenze“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Fraktionen. Mehr sei auch angesichts des städtischen Investitionshaushaltes nicht darstellbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie berichtet verzögert sich der Start der Bauarbeiten, der eigentlich für die Sommermonate geplant war, wegen der Krise in der Baubranche auf unbestimmte Zeit. „Die veränderten Rahmenbedingungen dürften aber nicht zu einer Neubewertung der Konzeption für das Stadion führen“, schreibt die Kooperation. Das gelte auch für die „Anforderungen an die Nachhaltigkeit“ des erneuerten Stadions. „Dazu gehören nachhaltige Baustoffe, die Energieversorgung mit Solarenergie, eine Begrünung von Dächern und Fassaden sowie ein modernes Mobilitätskonzept, das auch für weniger Belastung im Wohnquartier sorgt.“

Lesen Sie auch

Die CDU im Rat geht davon aus, dass das Projekt „nur verschoben, nicht aufgehoben wurde“. Die Verzögerung sei bedauerlich, die Gründe seien aber nachvollziehbar. Der SSW macht die Ratsversammlung selbst für die Verzögerung mitverantwortlich. Fraktionschef Marcel Schmidt beklagt bei der Debatte über den Stadionbau eine „ideologische Einfärbung“ und nennt als Beispiel die Parkplatzpolitik. Damit seien „alle anderen Aspekte des Stadionumbaus hinten runtergefallen und der Baubeginn verzögert worden bis heute, wo er krisenbedingt verschoben werden muss“. Auch der SSW lehnt aber „zusätzliche Mittel der Stadt“ ab. Ziel soll es gleichwohl sein, dass der Bau „schnellstmöglich“ beginnen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerhard Lütje, Geschäftsführender Gesellschafter der Citti-Gruppe, hat Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer informiert, „dass es mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, die Lieferengpässe und die Baupreise keinen Baubeginn des neuen Holstein-Stadions in diesem Sommer geben wird“. Die Sondersitzungen des Bauausschusses und der Ratsversammlung am 30. Juni werden voraussichtlich abgesagt. Geplant ist, dass nun nach der Sommerpause über den Bebauungsplan entschieden wird.