﻿Diese Potenziale bietet die Innenstadt von Kiel

Experten sehen die Entwicklung der Kieler Innenstadt positiv. Es müsse aber gelingen, noch mehr Menschen mit Veranstaltungen wie den Bauernmarkt am 1. Oktober in die City zu locken.

Kiel. Ungeachtet der Probleme von Leerstand und einer wenig ansprechenden Architektur ruft die Kieler Innenstadt immer größeres Interesse hervor. Investoren und Immobilienfirmen haben die Landeshauptstadt auf dem Radar und loben den eingeschlagenen Weg zur Aufwertung der City. Doch neben all den positiven Entwicklungen rund um die Holstenstraße sehen die Experten noch Nachholbedarf und halten weitere Anstrengungen für nötig, um die City voranzubringen.Das Holstenfleet lockt die Besucher an, über verschiedene Quartiersentwicklungen sollen Kieze mit eigenem Charakter entstehen, die Umgestaltung der Holstenstraße steht bevor. In den vergangenen Jahren hat sich in der Kieler Innenstadt bereits viel getan, die Leerstandsquote ist von 10,4 Prozent (2017) auf 5,6 Prozent (2022) gesunken, weitere große Veränderungen stehen bevor. Unternehmer sehen die Potenziale, die in der City schlummern. Dies wurde bei der Regionalkonferenz vom German Council of Shopping Places (GCSP) in Kiel deutlich.

Innenstadt von Kiel: „Hier hat sich viel getan“

Der Interessenverband für Akteure der Handelsimmobilienbranche hatte erstmals nach Kiel geladen, 28 Gäste folgten der Einladung zu Vorträgen, einem Stadtrundgang und einem Austausch beim gemeinsamen Abendessen. „Der Standort Kiel war bisher noch nicht so sehr in unserem Fokus, aber hier hat sich in den vergangenen Jahren viel getan und das wollten wir aufzeigen“, begründet Ingmar Behrens aus dem GSCP-Vorstand, warum die Konferenz in die Landeshauptstadt gelegt wurde. „Es war höchste Zeit, dass wir gekommen sind.“

Behrens bescheinigt Kiel, auf einem guten Weg zur Aufwertung der City zu sein. "Hier entsteht ein ,Big Picture'. Die Stadt weiß, in welche Richtung sie sich entwickeln will. Hier gibt es einen Plan. Die wichtigen Akteure aus der Politik, von Kiel-Marketing und der Wirtschaftsförderung ziehen an einem Strand. Es gibt einen guten Umgang mit Investoren." Behrens, der selber aus Kiels stammt, lobt den Bau des Holstenfleets, die Einteilung der Innenstadt in verschiedene Quartiere, die geplanten "Kiel Höfe" auf dem KN-Areal, die "die Holstenstraße prägen können" und den Mut, etwas Neues auszuprobieren, um den Leerstand zu reduzieren. Dazu zählt er das Projekt "Kiezgröße gesucht", bei dem die Stadt eine freie Immobilie anmietet und zu günstigeren Konditionen an neue Nutzer weitervermietet.

Zukunft der Innenstadt: Mehr Leben in die Kieler Holstenstraße bringen

Doch bei all dem Lob betont Behrens, dass noch einiges an Arbeit auf die Innenstadtentwickler zukommt. So müsse die Baustellenphase während der Umgestaltung der Holstenstraße gut gemanagt werden, damit die Kunden weiter in die City kommen. Außerdem wünscht er sich eine bessere Integration von Gaarden in die Innenstadt. „Hier gibt es viel Potenzial, es muss gelingen, mehr Menschen aus Gaarden in die City zu holen.“

Noch mehr Leben in die Stadt zu bringen, sieht auch Jens-Michael Janssen als eine der großen Hausaufgaben für Kiel. „Es geht nicht nur darum, die Stadt zu verschönern. Es muss dafür gesorgt werden, dass auch die Menschen kommen“, sagt der Geschäftsführer des Projektentwicklungsunternehmen Imvest, das in der Holstenstraße aktuell die ehemalige Ansons-Filiale in den Co-Working-Space „Kieler Ding“ umbaut.

Kieler City mit hohem Entwicklungspotenzial

Für die Zukunft der Kieler Innenstadt sieht Janssen die Chance, dass hier über Jahre nichts passiert ist. Dadurch sei das Entwicklungspotenzial hoch. „Das Holstenfleet hat unsere Erwartungen schon übertroffen.“ Die Lobeshymnen auf die Stadt hält er für gerechtfertigt. „Das ist nicht nur PR-Sprech von Kiel-Marketing. Ich glaube an die Zukunft der Innenstadt.“

Auch wenn der russische Angriffskrieg auf die Ukraine den Einzelhandel vor große Herausforderungen stellt, sieht auch Ralf-Peter Koschny, Vorstandssprecher des Beratungs- und Analyseunternehmens Bulwiengesa, nicht schwarz für die Innenstädte. „Die nächsten Monate werden hart“, gibt Koschny in seinem Vortrag im Welcome Center unumwunden zu. „Aber im Vergleich zu anderen Krisen steigt die Arbeitslosenquote nicht. Das macht Hoffnung auf baldige Besserung.“