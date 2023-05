﻿So stellt sich die Stadt die Kieze in der Kieler Innenstadt vor

Kiel. Mit Quartieren, die einen speziellen Charakter haben, soll die Kieler Innenstadt vorangebracht werden. Dafür hat die Stadt das Projekt „Kiel kann Kiez“ ausgerufen. Sechs Bereiche wurden ausgemacht, die einen individuellen Flair bekommen sollen, um bestimmte Zielgruppen anzulocken. Die Umsetzung ist noch ganz am Anfang, die Kieze bislang schwer zu erkennen. Ein Überblick über die Pläne und die Frage, welches Viertel welchen Charakter bekommen soll.

„Wir sind bei der Entwicklung der Kieze unterschiedlich weit“, sagt Innenstadt-Managerin Janine Streu. „Einige Maßnahmen werden schneller umgesetzt, andere brauchen noch ihre Zeit.“ Nötig sein wird ein Umdenken, denn die Innenstadt der Zukunft wird keine reine Einkaufsinnenstadt sein. Inhaltlich geht es um Aufenthaltsqualität, Gastronomie, Wohnen und Arbeiten – aber auch Shoppen soll weiterhin möglich sein.

Der Holstenplatz

Nach dem Willen der Stadt wird der Holstenplatz ein „Platz zum Ankommen“. Als Scharnier vom Bahnhof und der geplanten Mobilitätstrasse an der Andreas-Gayk-Straße in die Einkaufsstraße wird viel Wert auf die Aufenthaltsqualität gelegt. Im Zentrum steht der „Ostseebrunnen“, der im Zuge der Umgestaltung der Holstenstraße gebaut wird. Bei Neuansiedlungen setzt die Stadt auf lokale Gastronomie und kielspezifische Angebote. Bis der Holstenplatz als individueller Kiez erkennbar ist, werden noch Jahre vergehen. Der Zeitplan zur Umgestaltung der Holstenstraße sieht vor, dass der südliche Abschnitt als Letztes saniert wird und in etwa acht Jahren fertig ist.

Der „Melting Pot“

Zwischen Verlängerung vom Europaplatz und dem Holstenplatz, eingebettet vom Asmus-Bremer-Platz, soll der sogenannte Melting Pot entstehen – ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Angeboten also. Hier soll weiterhin das klassische Einkaufen in großen bekannten Geschäften möglich sein. In den oberen Geschossen sollen zudem mehr Wohnungen entstehen. Durch die „KielHöfe“ auf dem Gelände der Kieler Nachrichten ist zudem ein Areal mit einem Mix aus Arbeitswelt, Gastronomie, Markthalle, Manufakturen und Veranstaltungsort geplant.

Das Fleet-Quartier

Rund um das Holstenfleet ist der Kiez-Charakter in der Innenstadt am weitesten entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf Gastronomie und Aufenthaltsqualität. Hier haben sich in der Vergangenheit bereits neue Restaurants angesiedelt, wie etwa „Jan&Hein&Klaas&Piet“. Auch sind am Bootshafen bereits Wohnungen und Hotels entstanden. Mit „Käse trifft Wein“ oder dem Bootshafensommer gibt es im Zentrum der Innenstadt bereits Veranstaltungen, die mehr Besucher ans Holstenfleet locken.

Obere Holstenstraße

Das Experimentierfeld und gleichzeitig das Sorgenkind der City. Als „Blick in die Glaskugel“ beschreibt Janine Streu das, was in der oberen Holstenstraße zwischen Holstenfleet und Alten Markt entstehen soll. Grund ist der hohe Leerstand. „Hier müssen wir kreativ werden.“ Deshalb klingt das Konzept wenig greifbar. Die Stadt nutzt viele Anglizismen, spricht von „Mixed-use“, „Showrooms“ und „Co-Retail“. Auf Deutsch heißt das so viel wie: Einkaufen, Essen und Veranstaltungen, aber auch moderne Arbeitsplätze in Coworking-Spaces und eine Präsentationsfläche für Forschungseinrichtungen aus Kiel.

Der Kehden-Küter-Kiez

Ähnlich wie das Fleet-Quartier ist der Kehden-Küter-Kiez schon recht weit fortgeschritten. Hier liegt der Fokus auf kleinteiligen, nachhaltigen und „hippen“ Geschäften, die ein junges Publikum anlocken sollen. Mit Skate- und Surfläden wird die Klientel bereits angesprochen. Mit der Umgestaltung des Anna-Pogwisch-Platzes und dem Wegfall der Parkplätze soll die Aufenthaltsqualität erhöht werden.

Schlossquartier

Ein Kiez von und für Anwohner und Geschäftsinhaber. Bewohner aus der Schlossstraße und Ladenbesitzer aus der Dänischen Straße sollen diese Viertel prägen – durch gemeinsame Aktionen und Nachbarschaftsnetzwerke soll ein Quartier entstehen, das Leben und Einkaufen verbindet.