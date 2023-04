Seltener Anblick

In Kiel gibt es für Fans von U-Booten in diesen Tagen einiges zu sehen. Am Freitag wird nicht nur das große U-Boot „Impeccable“ durch den Kanal nach Kiel zurückkehren. Ein U-Boot soll bei der Werft German Naval Yards in Gaarden außerdem mit einem Portalkran auf einen Ponton verladen werden.