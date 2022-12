﻿Holtenauer Hochbrücken: Langes Warten auf die Kanalfähre

Nach der Sperrung der Holtenauer Hochbrücken warteten in Holtenau am Donnerstagmorgen Hunderte auf die Kanalfähre Adler I. Diese fuhr zwar ununterbrochen hin und her – doch der große Ansturm sorgte trotzdem für lange Wartezeiten im Kalten. Eindrücke vom Nadelöhr des Nord-Ostsee-Kanals.

