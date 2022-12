﻿Holtenauer Hochbrücken bleiben für Autos vorerst tabu – aber es gibt Hoffnung

Kiel. Die Holtenauer Hochbrücken bleiben für Autos vorerst gesperrt. Bis Mitte kommender Woche sollen die Prüfungen an den beschädigten Bauwerken abgeschlossen sein. Erst dann soll eine Entscheidung fallen, ob zumindest eine der beiden Brücken für den Verkehr freigegeben werden kann, wie Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei einem Ortstermin in der beschädigten Prinz-Heinrich-Brücke ankündigte: „Wenn wir Glück haben, können wir dann auch stufenweise mit dem etwas leichteren Verkehr anfangen. Wir wollen auf jeden Fall pragmatisch an die Sache herangehen.“

Die Beeinträchtigungen an den beiden wichtigen Verkehrsachsen aber werden voraussichtlich noch mehrere Monate andauern. Die Schäden, die bei der Havarie eines Kranes mit den Brücken entstanden, sind massiv. Autofahrer werden anfangs sehr wahrscheinlich langsamer fahren müssen als sonst. Für Lastwagen und Busse sei das Befahren der Brücken noch nicht abzusehen, so Madsen.

Holtenauer Hochbrücken: Schäden an der Olympiabrücke wiegen noch schwerer

Bis zu 60 000 Autos nutzen die Querung täglich. „Deshalb ist mir schon bewusst, welche Bedeutung diese Brücken haben“, so Madsen. Entscheidend für die Beurteilung, ob die wichtigen Verbindungsstraßen wieder befahrbar sind, ist die Belastbarkeit der Statik der beschädigten Hohlkörper der beiden Brücken. „Der Ingenieur wird uns eine Zahl nennen, wie viel Prozent der Statik durch die Schäden verloren gegangen ist“, so Madsen.

Schon am Freitag sind erste Berechnungen durchgeführt worden. Bis Mitte nächster Woche, sagte der Minister, soll eine Prognose für die weiteren Arbeiten vorliegen. Noch schwerer wiegen die Schäden an der parallel verlaufenden, 50 Jahre alten Olympiabrücke. Die Reparaturarbeiten könnten sich bis in den Sommer ziehen, wenn einzelne Träger komplett erneuert werden müssen. Dennoch fiel bei Madsen am Freitag die größte Anspannung ab: „Nachdem ich das erste Mal hier war und hörte, was das alles bedeuten kann, bin ich jetzt schon ein Stück weit erleichtert.“

Dies gilt auch mit Blick auf die Schifffahrt. „Es geht hier um die meistbefahrene künstliche Seewasserstraße der Welt“, betonte Madsen. Die Auswirkungen für die Wirtschaft wären bei einer Vollsperrung des Kanals enorm.

Wirtschaftliche Folgen durch Sperrung: „Eine Katastrophe“

Laut Unternehmerverband Nord (UV) ist die Sperrung der Brücken schon jetzt „eine Katastrophe“ für die Betriebe in Kiel und dem Umland. Belastbare Ausweichstrecken für den Lieferverkehr gebe es nicht wirklich, die Umwege kosteten zudem Zeit und Geld. „Es ist zu früh, den wirtschaftlichen Schaden für die Unternehmen abzuschätzen“, sagt UV-Nord-Hauptgeschäftsführer Ingo Scheuse, „aber man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass es sich auswirkt, wenn die Produktion stillsteht oder Kunden den Weg scheuen.“

Auch beim Einzelhandelsverband Nord läuten die Alarmglocken: „Das tut der Wirtschaft im Norden insgesamt weh“, sagt Geschäftsführerin Mareike Petersen. Für das Weihnachtsgeschäft befürchte sie zwar keine Auswirkungen, „sollte die Brücke aber mehrere Monate gesperrt bleiben, werden sich einige Kunden umorientieren“, so Petersen.

Fähre „Schwentine“ soll bald aushelfen

Die Stadt Kiel hat bereits reagiert und seit Donnerstag eine zusätzliche Fähre im Einsatz: Zwischen dem Anleger Reventlou und Holtenau/Tiessenkai pendelt das Schiff im Stundentakt. Die Fahrt ist kostenlos. Die ausbleibenden Einnahmen übernimmt zunächst die Stadt Kiel. „Wir gehen in Vorleistung“, sagte Stadtsprecherin Kerstin Graupner am Freitag.

Eine Lösung gibt es auch für Pendler, die von der Wik nach Holtenau müssen: An den beiden Anlegern bildeten sich am Donnerstag lange Warteschlangen vor der „Adler 1“, die nur rund 50 Personen transportieren kann. Nach erfolgreichen Probeanläufen am Freitag könnte auf der Strecke ab Montag die Fähre „Schwentine“ mit einer Kapazität von 200 Personen eingesetzt werden. Eine Freigabe des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) ist allerdings noch nicht erteilt.

Von Frank Behling und Dennis Betzholz