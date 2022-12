﻿Holtenauer Hochbrücken gesperrt: „Das ist eine absolute Vollkatastrophe für uns“

Kiel. Lange Umwege für Mitarbeiter, verspätete Lieferanten, weniger Kunden: Die Folgen für die Unternehmen, die durch die Sperrung der Holtenauer Hochbrücken ausgelöst wurden, sind bereits nach wenigen Tagen spürbar. Die Wirtschaftsverbände schlagen deshalb Alarm: Nach dem Unternehmensverband Nord, der wie berichtet von einer „Katastrophe“ für die Betriebe spricht, und dem Verband der Einzelhändler meldet sich nun auch die Industrie- und Handelskammer in Kiel (IHK) zu Wort.

„Die Rückmeldungen aus Mitgliedsunternehmen in den vergangenen zwei Tagen geben uns klar Anlass zur Besorgnis“, teilt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Julia Körner mit. Die Organisation des Umleitungsverkehrs laufe zu langsam an und sei unzureichend, so Körner weiter: „Die Planbarkeit von Fahrzeiten für Mitarbeitende, Lieferdienste und Kundinnen und Kunden ist nicht mehr gegeben.“

Holtenauer Hochbrücken gesperrt: Vier Unternehmer berichten von den Folgen

Die IHK fordert deshalb dringend gute Lösungen, etwa im Kieler ÖPNV. Zusätzlich brauche es eine verlässliche und offene Kommunikation, so Körner: „Für einige Tage lassen sich Termine und Vorhaben in vielen Fällen verschieben. Je länger aber die Einschränkungen anhalten, desto schwieriger wird die Situation für Unternehmen, Beschäftigte und Kunden.“ Die IHK-Verantwortliche wiederholt deshalb die Forderung ihrer Kammer nach Investitionen und Personalaufbau am Nord-Ostsee-Kanal. „Die aktuelle Lage zeigt einmal mehr die Bedeutung des Nord-Ostsee-Kanals als Schlüsselinfrastruktur.“

Doch wie sehen diese Beeinträchtigungen für die Betriebe konkret aus? Unsere Redaktion hat vier Unternehmer und Unternehmerinnen befragt. Alle eint: Schon jetzt machen sich die Auswirkungen der gesperrten Verkehrsachse zwischen dem Kieler Norden und der Innenstadt deutlich bemerkbar.

Der Kleinunternehmer

„Die Brückensperrung ist der Super-GAU – auch für mich. Ich stelle Ostseesalz her. Mein Salzsiedeofen steht auf dem Eckhof bei Strande, die Manufaktur und das Ladengeschäft befinden sich in der Wik. Ich bin darauf angewiesen, mehrfach täglich aus der Wik zum Eckhof und zurück zu fahren. Die Fahrzeit betrug pro Strecke etwa zehn Minuten, jetzt sind es mit dem Umweg über Suchsdorf und Altenholz 30 bis 45 Minuten. Da das fertige Salz in den Siedewannen verbrennt, wenn ich nicht pünktlich am Ofen bin, verbringe ich inzwischen die Zeit im Auto sitzend auf dem Eckhof. Würde ich das Risiko eingehen und in der Zwischenzeit wie sonst zum Standort in die Wik fahren, droht bei einem Stau ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden: Pro Brennvorgang, der etwa 2,5 Stunden dauert, stelle ich etwa fünf Kilogramm Salz her. Wenn dieses gewonnene Salz verbrennen würde, wären das jeweils 500 Euro Umsatzeinbußen. Deshalb gehe ich auf Nummer sicher und arbeite die vielen, in der Manufaktur zu erledigenden Aufgaben nun notgedrungen nachts und am Wochenende ab. Gerade im für uns wichtigen Weihnachtsgeschäft eine ungeheure Belastung.“

Christopher Walter, Geschäftsführer der Ostseesalz-Manufaktur

Christopher Walter ist Geschäftsführer der Ostseesalz-Manufaktur. © Quelle: Frank Peter (Archivbild)

Der Gastronom

„Definitiv habe ich jetzt schon Umsatzeinbußen. Das kann ich bereits in Zahlen sagen. In den vergangenen zwei Tagen wurden rund die Hälfte aller Buchungen wieder abgesagt, weil die Leute von der anderen Seite der Stadt kommen. Sogar eine komplette Weihnachtsfeier wurde storniert. Jetzt im November/Dezember kommen die Leute nicht mal so eben auf einen Kaffee oder Wein vorbei. Da haben wir am Wochenende viele Familien und Kinder bei uns, die einen Glühwein trinken und eine Waffel essen. Jetzt, wo wir die Fährlinie haben, könnten die das natürlich mit einem Schiffsausflug verbinden. Darauf hoffe ich. Dennoch werden die Umsatzeinbußen hoch sein. Wie hoch, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Das Frühstücksgeschäft ist allerdings schon zur Hälfte eingebrochen. Ich bin gespannt, ob es noch einige aus Neugier an der Hochbrücken-Kollision nach Holtenau zieht. Nach dem Motto: ,Wir fahren mal nach Holtenau und gucken uns die Unfallstelle an.’ Ich gehe mal davon aus, dass dieser Effekt noch einsetzen wird. Trotz all dieser Probleme finde ich die Ersatzfähre perfekt und hoffe, dass sie bleibt, selbst wenn die Hochbrücke wieder befahrbar ist.“

Alexander Stieler, Betreiber des Schiffercafés am Tiessenkai

Alexander Stieler vom Schiffercafé befürchtet Umsatzeinbußen durch die Sperrung der Hochbrücke. © Quelle: Petra Krause

Die Werft-Chefin

„Das ist eine absolute Vollkatastrophe für uns – aus mehreren Gründen. Zum einen intern: Unsere Werft liegt in Friedrichsort, unsere Elektrotechnik-Firma sitzt in Wellsee. Dort arbeiten wir für die Bundeswehr und andere Werften. Vieles geht Hand in Hand, unsere Montage-Teams pendeln täglich zwischen den Standorten und verlieren aktuell viel Zeit. Zum anderen haben unsere Zulieferer bereits ihre Touren anders getaktet: Statt täglich werden wir jetzt nur noch ein, zweimal pro Woche beliefert. Die sehen ja auch, wie lange sie für den Weg zu uns benötigen. Durch das Fehlen von Teilen verzögern sich bei uns Arbeiten, das stört den Ablauf und die Kosten steigen. Auf den Kosten bleiben wir sitzen, weil die Preise mit den Kunden lange im Voraus vereinbart sind. Seit drei Jahren planen wir ständig neu aufgrund der weltweiten Krisen und jetzt müssen wir uns erneut doppelt und dreifach anstrengen. Aber ganz ehrlich: Natürlich werden wir finanzielle Einbußen durch die Brückensperrung spüren, aber am meisten tut es mir für die Mitarbeiter leid. Die haben jetzt furchtbar lange Anfahrtswege zur Arbeit. Jetzt sind kreative Lösungen gefragt.“

Katrin Birr, Geschäftsführerin der Gebrüder Friedrich Werft

Der Fachhändler

„Wir merken die Sperrung seit dem ersten Tag: Der Kundenstrom ist sofort abgerissen. Wir, aber auch die anderen Firmen im Kieler Norden sind jetzt abgeschnitten vom Rest der Stadt. Für den gesamten Handel ist das ein starker Einschnitt. Und es ist ja so: Manche Menschen gewöhnen sich an die Umwege, nehmen sie in Kauf, aber viele eben nicht. Ich glaube nicht, dass es so katastrophal kommen wird, aber sollte die Sperrung über Jahre andauern, kann das für ein Möbelhaus wie unseres schon das wirtschaftliche Ende bedeuten. Die meisten unserer Kunden leben zwar nördlich des Kanals, aber viele eben auch in der Wik, Suchsdorf und den anderen Kieler Stadtteilen. Wenn wir dorthin Küchen oder andere Möbel liefern, kann sich das derzeit leicht verzögern. Normalerweise beliefert jedes Team pro Arbeitstag fünf bis zehn Kunden, derzeit sind es wegen der deutlich längeren Fahrzeiten ein, zwei Kunden weniger. Nach Corona, der Inflation und jetzt dem Großschadenereignis ist mein Appell an Stadt und Land: Bitte gebt Gas! Sicherheit geht vor, ja, aber wir brauchen schnellstmöglich wieder eine vernünftige Verbindung in die Innenstadt. Zum Glück ist jetzt Winter und keine Touristen sind hier: Sonst würde auf der Strecke wahrscheinlich gar nichts mehr gehen.“

Nico Alsen ist Geschäftsleiter von Möbel Rixen in Kiel. © Quelle: hfr

Nico Alsen, Geschäftsleiter Möbel Rixen

Von Dennis Betzholz und Petra Krause