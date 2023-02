﻿Reparatur der beiden Holtenauer Hochbrücken startet im März

Der Fahrplan für die Reparatur der beschädigten Holtenauer Hochbrücken in Kiel steht: Starten sollen die Arbeiten an der Olympiabrücke im März. Doch bis der Verkehr wieder wie gewohnt über beide Brücken fließen kann, wird es noch einige Monate dauern.

Die beschädigte Olympiabrücke in Kiel wird ab März repariert. Dabei werden innen und außen Arbeiten stattfinden

Kiel. Zwei Monate nach der Kollision eines Frachters mit den beiden Holtenauer Hochbrücken in Kiel haben der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) und Verkehrs-Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) den Sanierungsplan vorgestellt. Losgehen soll es laut von der Heide ab März mit der deutlich schwerer beschädigten Olympiabrücke. Die Arbeiten an beiden Bauwerken werden sich dann mindestens bis zum Herbst hinziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Angesichts der kniffeligen technischen Herausforderungen an dem 51 Jahre alten Bauwerk rechnen unsere Fachleute hier mit mindestens 15 Wochen Bauzeit“, so von der Heide. Ziel sei, dass zur Kieler Woche beide Brücken befahrbar seien. Bezüglich des Zeitplans schränkt von der Heide allerdings ein, dass die Rohstoffe gerade schwer zu beziehen seien. Das Ziel sei dann zu halten, wenn die benötigten Baustoffe rechtzeitig ankommen. Dann könnte der Verkehr nach der Reparatur „zumindest vierspurig über die Holtenauer Hochbrücken laufen – auch wenn die Gewichtsbeschränkung der Prinz-Heinrich-Brücke vorerst weiterbestehen wird.“

Holtenauer Hochbrücken: Regulärer Verkehr frühestens ab Herbst 2023

Nach der Kieler Woche solle dann die Prinz-Heinrich-Brücke repariert werden, erklärt von der Heide. Währenddessen soll der Verkehr auf die Olympiabrücke umgelegt werden, sodass je Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen wird. „Sofern alles planmäßig verläuft, kann der reguläre Verkehr frühestens im Herbst 2023 wieder normal und ohne Einschränkungen rollen“, sagt LBV-Vizedirektor Frank Quirmbach. Zu den Kosten gibt es noch keine seriöse Prognose: Laut LBV könne frühestens nach den Ausschreibungen beziffert werden, wie teuer die Reparaturen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut dem zuständigen LBV-Bereichsleiter Christoph Köster starten die Arbeiten mit dem Ersatz eines sogenannten Aussteifungsverbandes im Inneren der Olympiabrücke, der durch die Kollision erheblich beschädigt wurde. Zudem müssen unter anderem neue Bauteile an das verformte Bodenblech angepasst werden. Da der Schaden im am stärksten beanspruchten Bereich der Brücke liege, sei die Sanierung insbesondere im Hinblick auf die Stabilität des Bauwerks herausfordernd. „Hier muss sehr behutsam und genau gearbeitet werden“, so der leitende Bauingenieur.

Spezialgerüst für Bauarbeiten an der Olympiabrücke notwendig

Die Arbeiten an der Olympiabrücke werden nicht nur im Bauwerk, sondern auch außen stattfinden. Das wird laut Köster durchaus knifflig, denn es brauche ein speziell konstruiertes Gerüst, das bei Bedarf einfahrbar ist, damit weiterhin besonders hohe Schiffe den Nord-Ostsee-Kanal passieren können. „Allein dieses mehrere Meter hohe und frei unter der Brücke hängende Gerüst bedarf der Prüfung und Abnahme eines unabhängigen Sachverständigen.“

Lesen Sie auch

Dass die Reparatur allein der Olympiabrücke 15 Wochen in Anspruch nimmt, hängt laut LBV vor allem damit zusammen, dass die Arbeiten überwiegend nur nacheinander ausgeführt werden könnten und aufgrund der Platzverhältnisse nur ein sehr begrenzter Personaleinsatz möglich sei.