Holtenauer Hochbrücken: Prinz-Heinrich-Brücke wird ab Mittwoch teils freigegeben

Nachdem die Schäden an den Holtenauer Hochbrücken eingehend untersucht worden sind, wird die Prinz-Heinrich-Brücke in den kommenden Tagen wieder für Autos freigegeben werden.

Kiel. Gute Nachrichten für alle, die auf die Holtenauer Hochbrücken in Kiel angewiesen sind: Wie das Verkehrsministerium Schleswig-Holstein ankündigt, wird die Prinz-Heinrich-Brücke in den kommenden Tagen für Pkw bis 3,5 Tonnen tagsüber wieder freigegeben. Zielsetzung ist, dass die Brücke am Mittwoch ab 6 Uhr wieder befahrbar ist – in beide Richtungen mit jeweils einer Spur.

Täglich soll die Brücke nach derzeitigen Planungen von 6 bis 21 Uhr frei sein. Nachts soll die Brücke gesperrt werden, um die Baustelle vorzubereiten, erklärte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Eine Freigabe für den Schwerlastverkehr steht noch aus.

Olympiabrücke bleibt zunächst gesperrt

Die benachbarte Olympiabrücke wird hingegen zunächst gesperrt bleiben. Dies wurde nach eingehenden Untersuchungen in den vergangenen Tagen entschieden.

Die Holtenauer Hochbrücken waren seit der Kollision am Mittwochmorgen mit einem auf einem Schiff transportierten Kran für den Autoverkehr gesperrt. Nur Rettungskräfte und Polizei konnten sie queren. Zunächst durften auch Fuß- und Radverkehr die Brücken nicht nutzen. Dieses Verbot wurde aber bereits am Donnerstag wieder aufgehoben.

Aufgrund der Bedeutung der Holtenauer Hochbrücken für den Kieler Pendlerverkehr führte die Sperrung zu beträchtlichen Staus und Verzögerungen auf den Ausweichstrecken. Zudem war die Personenfähre „Adler 1“, die den Kanal zwischen Kiel-Wik und Holtenau quert, sehr stark frequentiert.

