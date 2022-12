﻿Jetzt dürfen Lastwagen bis 12 Tonnen über die Prinz-Heinrich-Brücke fahren

Über eine der beiden Holtenauer Hochbrücken rollen seit Anfang Dezember wieder Autos und Linienbusse. Nun sollen auch Lastwagen bis 12 Tonnen und Busse der Autokraft wieder die Prinz-Heinrich-Brücke in Kiel befahren können. Weitere Erleichterungen sind in Sicht.

Die Holtenauer Hochbrücken in Kiel sind durch einen Schiffskran beschädigt worden. Die Instandsetzung beider Brücken dauert wohl bis zur Kieler Woche 2023.

Kiel. Für Lastwagen ist die Prinz-Heinrich-Brücke seit einer Havarie im November tabu gewesen. Das ändert sich nun: Die Holtenauer Hochbrücke wird ab Donnerstag, 15. Dezember 2022, um 6 Uhr für Lkw bis 12 Tonnen Gesamtgewicht freigegeben. Zudem werden ab Montag, 19. Dezember die Autokraft-Busse (Linien 740, 741 und 744) wieder nach regulärem Fahrplan die Brücke passieren.

Die Auswertung der Berechnungen der Prüfstatiker ergab, dass die Prinz-Heinrich-Brücke diese Belastungen sicher aufnehmen kann. „Das sind vor allem sehr gute Nachrichten für unsere klassisch mittelständischen Handwerksbetriebe, aber auch für Paketzusteller und alle anderen Gewerbetreibenden mit kleineren Bussen oder Kastenwagen“, sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen am Mittwoch.

Er mahnt allerdings weiterhin zu Disziplin: „Nur, wenn sich alle so umsichtig und vorausschauend wie bisher verhalten, wird der Pendelverkehr zwischen der Nord- und der Südseite des Kanals weiterhin halbwegs staufrei möglich sein.“

Freuen dürfte die Nachricht vor allem Unternehmen im Kieler Norden. Sie waren die Leidtragenden der Vollsperrung. Besonders die Werften und die Gewerbegebiete litten unter den Umwegen über Altenholz oder Gettorf. Sie sprachen von einer "Vollkatastrophe für Unternehmen". Bei den täglichen Gütertransporten im Kieler Norden sind die 12-Tonner die wichtigste Fahrzeuggröße.

Zu Weihnachten: Prinz-Heinrich-Brücke möglicherweise wieder rund um die Uhr geöffnet

Madsen und LBV.SH-Direktor Torsten Conradt zeigten sich zudem vorsichtig optimistisch, dass die Prinz-Heinrich-Brücke bereits zu Weihnachten wieder rund um die Uhr geöffnet werden könne.

Das Tempolimit von 50 km/h auf der Brücke und 30 km/h in den Zufahrten bleibt weiterhin bestehen. Ebenso die Sperrung der Brücken-Zufahrten in Kiel-Wik und in Holtenau.

Ein automatisches Erfassungssystem soll Verstöße künftig dokumentieren. Rollen Lkw mit einem Gesamtgewicht von über 12 Tonnen über die Brücke, werden die Kennzeichen erfasst. Den Fahrern drohen dann entsprechende Bußgelder. "Die Brückenstatik ist aber so gut, dass einzelne Verstöße buchstäblich tragbar sind", sagte Conradt. Sollte die Zahl der Falschfahrer allerdings nach Abzug der Landespolizei zunehmen, würde wieder auf die bisherige Regelung zurückgeschwenkt.

Bislang erfolgt die Kontrolle der Fahrzeuge durch Kräfte der Polizei in zwei Schichten. Für die Kontrolle rund um die Uhr wären 36 Beamte der Polizei erforderlich. Aus Mangel an Personal und wegen der geringen Zahl der Fahrzeuge wird die Brücke derzeit von 6 bis 21 Uhr gesperrt.

Bitte der Polizei: Nicht vor 6 Uhr an die Absperrungen heranfahren

Zuletzt hatte es vor allem morgens an der Brücke Probleme gegeben, da viele Autofahrer bereits kurz vor 6 Uhr an die Absperrung heranfuhren und dort warteten. „Dadurch kamen dann dort die Rettungswagen nicht mehr durch“, sagt Matthias Arends von der Polizei Kiel.

Die Polizei appelliert deshalb an die Autofahrer, nicht vor 6 Uhr morgens auf die B503 zu fahren. „Die Kollegen schicken alle Autos wieder weg“, so Arends.

Holtenauer Hochbrücken von einem Spezialschiff beschädigt

Beide Holtenauer Hochbrücken waren am 30. November 2022 von einem auf einem Spezialschiff transportierten Kran beschädigt worden. Der Maschinenturm des Hafenmobilkrans hatte mit seinen Umlenkrollen oben auf der Spitze beide Bauwerke gerammt. Die Folge: Beide Brücken waren über eine Woche für den Verkehr voll gesperrt. Autos, Busse und Lastwagen mussten große Umleitungen in Kauf nehmen.

Seit Anfang Dezember wird die Prinz-Heinrich-Brücke, die näher an der Levensauer Hochbrücke liegt, stufenweise geöffnet.

Zunächst wurde die Holtenauer Hochbrücke für den Rettungsdienst freigegeben.

Seit 5. Dezember 2022 ist die Prinz-Heinrich-Brücke für Autos bis 3,5 Tonnen freigegeben . Unter Auflagen. So dürfen die Fahrzeuge nur mit Tempo 50 über die Brücke fahren – und auch nur zwischen 21 und 6 Uhr, weil bei der Polizei Personal für die Höhenkontrolle fehlte.

Seit 12. Dezember 2022 dürfen Linienbusse der KVG wieder über die Brücke fahren

Holtenauer Hochbrücken Kiel: Olympiabrücke bis zur Kieler Woche 2023 voll gesperrt

Die parallel verlaufende, 50 Jahre alte Olympiabrücke wurde bei einer Havarie deutlich stärker beschädigt. Sie bleibt deshalb weiter für den Verkehr voll gesperrt. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen die Brücke queren. Mit einer vollständigen Instandsetzung beider Brücken rechnet der LBV.SH zur Kieler Woche 2023.