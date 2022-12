﻿Holtenauer Hochbrücken: Zwei Spuren ab Mittwoch befahrbar

Nachdem die Schäden an den Holtenauer Hochbrücken eingehend untersucht worden sind, wird die Prinz-Heinrich-Brücke am Mittwochmorgen wieder für Autos freigegeben werden.

Kiel. Knapp eine Woche nach der Kollision eines Frachters mit den Holtenauer Hochbrücken können Pendler aufatmen: Die Prinz-Heinrich-Brücke wird ab Mittwoch, sechs Uhr, für Autos bis 3,5 Tonnen einspurig in jede Richtung geöffnet. Das hat Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Montag angekündigt. Er spricht von einer „großartigen Nachricht“.

Allerdings muss die 25 Jahre alte Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal jeden Abend um 21 Uhr gesperrt werden. "In der Nacht werden wir die Infrastruktur für eine permanente Lösung herstellen", sagte Madsen. Unter anderem wird eine Mittelleitplanke installiert. "Wir werden Stufe um Stufe erlauben, was möglich ist." Bis Ende der Woche sollen Rechenergebnisse vorliegen, auf deren Grundlage entschieden wird, ob bald auch größere Autos die Brücke nutzen können.

Für Busse und Lastwagen bleiben die Holtenauer Hochbrücken gesperrt

Busse und Lastwagen werden weiterhin großräumig die Holtenauer Hochbrücken umfahren müssen. Gesperrt bleibt auf jeden Fall die 50 Jahre alte Olympiabrücke. Lediglich Rettungsfahrzeuge dürfen sie nachts nutzen. Fußgänger und Radfahrer dürfen beide Brücken passieren.

Im Verkehrsministerium ist die Sorge groß, dass Lkw das Fahrverbot missachten könnten. Deswegen werden am Dienstag Absperrungen und Kontrollen in Zusammenarbeit mit der Polizei vorbereitet. „Wir stimmen derzeit die Ausschilderung für die Umleitungen ab“, sagte Torsten Conradt, Direktor des Landesbetriebes Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV SH).

Ab nächste Woche sollen auch an den Stadtgrenzen konkrete Schilder für die Routenempfehlung stehen. Der LBV prüfe intensiv, ob in nächster Zeit vielleicht eine weitere Spur freigegeben werden könne. Das würde im Wechsel während des Berufsverkehrs Zweispurigkeit für die befahrenere Richtung ermöglichen, sagte Conradt.

Fähre „Adler 1“ wird ab Dienstagmorgen Unterstützung bekommen

Bereits ab Dienstagmorgen wird die Kanalfähre "Adler 1", die von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) betrieben wird, Unterstützung bekommen. Zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr fährt dann zusätzlich die "MS Schwentine" der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK). Die Fähre kann rund 200 Fußgänger und Fahrradfahrer transportieren – etwa viermal so viele wie die "Adler 1". Über den Einsatz der SFK-Fähre gab es in den vergangenen Tagen intensive Verhandlungen zwischen Stadt Kiel und WSV.

Unterdessen dauern die Ermittlungen zur Ursache der Havarie mit der Befragung des Kapitäns und des ersten Offiziers des Schiffes an, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Wasserschutzpolizei habe eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Dabei geht es auch um die Frage, ob und wie das Schiff vor Einfahrt in den Kanal in Kiel vermessen wurde. „Das Schiff hat sich mit einer Höhe bei der Schleuse angemeldet, die laut Verwaltungsvorschrift zwingend zu einer Messung in der Schleuse hätte führen müssen“, sagte der Polizeisprecher. „Ein Messprotokoll wurde noch nicht vorgelegt.“