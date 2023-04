﻿Wie die Holtenauer Straße in Kiel mehr Kunden anlocken will

Kiel. Kaum Leerstand, inhabergeführte Geschäfte, individuelle Ware. Die Holtenauer Straße gilt als positiver Gegenentwurf zur Holstenstraße. Doch auch an Kiels längster Shopping-Meile sind die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg nicht spurlos vorbeigegangen. Damit wieder mehr Kundinnen und Kunden kommen, sollen die Öffnungszeiten einheitlicher werden. Außerdem sollen Veranstaltungen wie die „Spätschicht“ noch mehr Event-Charakter bekommen. 

Für Marten Freund ist nicht nur der Frühling erwacht. Auch die Holtenauer Straße erwacht nach schwierigen drei Jahren wieder. „Nach der Corona-Krise war es nicht einfach, Dinge in Gang zu bekommen“, sagt der Vorsitzende des Vereins „Die Holtenauer“, in dem rund 150 Gewerbetreibende Mitglied sind. „Es war ein langer Weg, alle wieder einzufangen.“ Doch nun ist sich Freund sicher: „Wir sind auf einem guten Weg. Die Lage erholt sich langsam.“

Öffnungszeiten auf der Holtenauer Straße: Keine Verpflichtung für Einzelhändler

Seinen Optimismus zieht der Inhaber von „Schlemmermarkt Freund“ unter anderem aus einer Mitgliederversammlung im März. Die dort anwesenden Einzelhändler – etwa 40 – stimmten mehrheitlich für einheitliche Kernöffnungszeiten von Montag bis Sonnabend, 10 bis 18 Uhr. Damit soll erreicht werden, dass am Wochenende wieder mehr Menschen in die Holtenauer Straße kommen. Verpflichtet werden können die Gewerbetreibenden nicht. Das geben die Mietverträge nicht her, bestätigt Immobilienverwalter an den Arkaden, Jan Christoph Kersig. Es handelt sich um eine Empfehlung an die Einzelhändler – der nicht alle Gewerbetreibenden folgen werden.

Da viele Geschäfte am Sonnabend bereits um 14 oder um 16 Uhr schließen, befürchten die Einzelhändler, die länger geöffnet haben, ausbleibende Kundschaft – obwohl das Wochenende prädestiniert zum Einkaufen sei. „Wir haben Kunden, die sich am Sonnabendnachmittag bei uns beschweren, dass andere Geschäfte auf der Holtenauer bereits geschlossen haben“, sagt Hauke Otto, Inhaber von „Kerle“ unter den Arkaden, das bis 18 Uhr geöffnet hat.

Holtenauer Straße in Kiel: Das Gemeinschaftsgefühl stärken

Die Mehrheit der Gewerbetreibenden teilt diese Meinung. „Ich unterstütze die Kernöffnungszeiten“, sagt Lenhard Reifenstein von „Reifenstein Mode“. „Es ist wichtig, positiv zu sein, als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten und zu zeigen, was wir bieten.“ Allerdings betont Reifenstein auch, dass es sich um Kernöffnungszeiten handelt und jedes Geschäft selbst entscheiden solle, wann die Läden abends schließen.

Bislang hat Silke Aumann ihr gleichnamiges Schuhgeschäft am Sonnabend bis 16 Uhr geöffnet. Dem neuen Kernöffnungszeiten-Wunsch der Mitglieder und des Vorstands der Holtenauer, zu dem Aumann gehört, würde sie gerne nachkommen – unter Bedingungen. „Ich versuche es, wenn die Nachbarn mitziehen.“ Vor der Corona-Pandemie hat Aumann bereits ein Jahr lang testweise die Öffnungszeiten am Sonnabend ausgeweitet. „Das hat aber nicht so gut geklappt.“ Denn viele Geschäfte im direkten Umfeld schlossen bereits früher, sodass die Kunden am Nachmittag ausblieben.

Längere Öffnungszeiten: Nicht alle Einzelhändler können mitmachen

Eine der Nachbarinnen ist Dr. Sabine Nelke, Inhaberin von „Piccolino“. Ihr fehlen Zeit und Personal, um länger zu öffnen. Daher schließt das Geschäft für Kindermode am Sonnabend bereits um 14 Uhr. „Ich habe bereits eine 50-Stunden-Woche.“ Die Suche nach weiteren Mitarbeitern, die am Wochenende einspringen, verlief bislang erfolglos.

Wegen Kar-Freitag: „Spätschicht“ im April wird vorgezogen Normalerweise findet die „Spätschicht“ jeden ersten Freitag im Monat statt. Aufgrund der Oster-Feiertage wird die April-„Spätschicht“ vorgezogen auf diesen Donnerstag, 6. April. Dabei wird der Wunsch nach einem größeren Event-Charakter bereit umgesetzt. Neben dem Late-Night-Shoppen bis 22 Uhr gibt es eine Feuershow der Künstlerinnen und Künstlern des Kieler Kollektivs „FördeFeuer“. Geplant ist ein Tanz mit dem Feuer und Elementen aus Akrobatik und Jonglage. Beginn ist gegen 20.30 Uhr vor der Tanzschule Gemind in der Holtenauer Straße 75.

Dem Vorstand der „Holtenauer“ ist bewusst, dass nicht alle Einzelhändler am Sonnabend länger öffnen können und wollen. Daher soll ein größerer Fokus auf die Veranstaltungen an der Holtenauer gelegt werden. So wurde bei der Mitgliederversammlung der Wunsch geäußert, dass die „Spätschicht“, die jeden ersten Freitag im Montag stattfindet, einen größeren Event-Charakter bekommt. Der Aufruf an die Einzelhändler: Die Geschäfte sollen nicht nur bis 22 Uhr geöffnet haben, sondern darüber hinaus noch etwas Besonderes bieten.

„Wir müssen einen Mehrwert schaffen, der über das Shoppen hinausgeht“, sagt Petra Steffen von „Kaufrausch“. Dazu gehöre ein Zusatzprogramm wie Musik, Getränke oder Tastings oder Lesungen. In der Vergangenheit hätten sich immer mehr Geschäfte von der „Spätschicht“ zurückgezogen oder keine Sonderaktionen veranstaltet. Dies soll sich nun ändern – auf freiwilliger Basis.