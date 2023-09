﻿Holtenauer Straße in Kiel: Feuer in Wohnung ausgebrochen

Kiel. Feuer im dritten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Holtenauer Straße: Am Donnerstagmorgen alarmierte ein Nachbar gegen 9 Uhr die Feuerwehr, weil er das Warnsignal eines Rauchmelders gehört und Brandgeruch wahrgenommen hatte. Das teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Ein Mann wurde bei dem Feuer in Kiel verletzt.

Feuer in der Holtenauer Straße: Einsatzkräfte retten Mann aus Wohnung

Ein Löschzug der Hauptwache rückte zu dem Feuer in Kiel aus, konnte schnell helfen: Mit einem kleinen Löschgerät hatten die Kräfte den „Entstehungsbrand“ demnach „innerhalb von Minuten“ gelöscht. Ein Bewohner wurde den Angaben zufolge aus dem Haus gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. „Der Patient kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus“, so der Sprecher.

Gegen 10 Uhr konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden, hieß es. Nähere Angaben zur Ursache des Feuers und zum Schaden lagen zunächst nicht vor.

KN