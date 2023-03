﻿Von Kaufrausch bis Polli Grün: In der Holtenauer Straße steht viel Veränderung an

In Kiels beliebtester Einkaufsmeile geht es derzeit rund. Wie bei einem Ringelreigen rotieren die Geschäfte in der Holtenauer Straße und wechseln ihre Standorte. Wer wohin zieht – und warum.

Kiel. Dass der Frühling naht, zeigt sich in der Holtenauer Straße am verlässlichsten auf der dicht bevölkerten Terrasse des Nil. Doch auch in dem Pavillon daneben herrscht in diesen Tagen Hochbetrieb – allerdings hinter verschlossenen Türen.