Holtenauer Straße: Vier Unbekannte nötigen Jugendliche zu Kauf im Supermarkt

Kiel. Zum wiederholten Male sind Jugendliche in Kiel Opfer eines Überfalls geworden. Nachdem Ende März ein Jugendlicher am Europaplatz erpresst und verletzt worden war, hat es nun zwei Jugendliche in der Holtenauer Straße im Stadtteil Blücherplatz getroffen. Vier Unbekannte nötigten die beiden am Mittwoch, 6. April, dazu, im Supermarkt „nah und frisch“ Waren für sie zu kaufen. Im Anschluss verletzten sie laut Polizei einen der beiden Jugendlichen und flüchteten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen 18.40 Uhr sollen sich die zwei Jungen im Bereich des Restaurants „Burger Bank“ aufgehalten haben. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist dann eine vierköpfige Gruppe zu den Freunden gekommen und nötigte die beiden dazu, bei „nah und frisch“ in der Holtenauer Straße Waren für sie zu kaufen. Danach drängten sie die Betroffenen auf einen Hinterhof in der Bremer Straße.

Dort umringten drei der Unbekannten einen der Jugendlichen und schlugen ihn. Zur selben Zeit wartete der vierte Täter mit dem anderen Jungen vor dem Zugang des Hinterhofs. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung des Blücherplatzes. Weitere Angaben zum Tatgeschehen hat die Polizei bisher nicht gemacht. Alle vier Täter seien zwischen 16 und 19 Jahre alt sowie schlank. Zwei von ihnen sollen rot-bräunliche Haare haben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeuginnen und Zeugen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter Rufnummer 0431/160-3333 entgegen.