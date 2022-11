﻿Homophober Angriff in Kiel: Weitere Zeugen melden aggressive Beleidigungen

Die Ermittlungen nach der mutmaßlich homophoben Messerattacke in Kiel laufen weiter auf Hochtouren. Eine wichtige Frage ist, wie sich die Angreifer vom Tatort entfernt haben. Unterdessen haben sich Zeugen gemeldet, die nur eine halbe Stunde unweit von der Auseinandersetzung am Ziegelteich ebenfalls von einer Gruppe Männer aggressiv angegangen worden sein sollen.

Rund 700 Menschen kamen am Montagabend zu einer Kundgebung am Ziegelteich, um gegen Homophobie zu demonstrieren.

Kiel. Wie berichtet, soll der Auslöser für die Messerattacke, bei der ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, ein Streit um lackierte Fingernägel bei einem der angegriffenen Männer gewesen sein. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sollen die mutmaßlichen Täter sich daran gestört haben, dass der Mann angeblich homosexuell gewesen sei. Alle drei Opfer sind jedoch nicht schwul und haben das den Angreifern vor der Attacke auch mitzuteilen versucht.

Unterdessen sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Insbesondere geht es um die Frage, ob die Angreifer vom Ziegelteich mit einem Auto oder zu Fuß geflüchtet sind. „Es gibt verschiedene Aussagen“, sagt Arends. „Es sind Puzzleteile, die zusammengesetzt werden müssen.“ Einige Menschen wollen gesehen haben, dass die Männer in ein oder sogar mehrere Fahrzeuge eingestiegen sind, andere gaben an, dass die Täter weggerannt seien. Gesichert ist bisher nur, dass die Angreifer nicht in einem Auto saßen, als sie ihre späteren Opfer erblickten, sondern von der Straße Lange Reihe kommend zu Fuß unterwegs waren. Weitere Zeugen können sich unter 0431/160-3333 melden. Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise, die zur Festnahme der Verdächtigen führen, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Hinter den von den Zeugen geschilderten Beleidigungen steckt laut Polizeisprecher Matthias Arends kein homophobes Motiv. Einer der Männer sei aufgrund seines Kleidungsstils beschimpft worden. Parallelen zur Attacke vor dem Café „Mum & Dad“ sind dennoch nicht von der Hand zu weisen: Die Auseinandersetzung spielte sich nicht weit entfernt von dem homophoben Angriff am Ziegelteich ab, der nur 30 Minuten später stattfand, die beleidigenden Männer seien sehr aggressiv aufgetreten und hätten wegen Nichtigkeiten Streit gesucht. Noch sei es aber zu früh zu sagen, ob es einen Zusammenhang gibt, warnt Arends vor voreiligen Schlüssen.

Nach dem mutmaßlichen homophoben Angriff in der Kieler Innenstadt laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Nun haben sich weitere Zeugen bei der Polizei gemeldet. Die Gruppe berichtet, dass sie am Sonnabend gegen 1 Uhr in der Nähe des späteren Tatorts am Ziegelteich von mehreren Männern aggressiv angegangen und beleidigt worden sei. Zu gewalttätigen Attacken sei es nicht gekommen. Nun wird geprüft, ob es sich um dieselben Täter wie bei dem Messerangriff am Ziegelteich handeln könnte.