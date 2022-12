Als sein Werkstattleiter prägte Horst Dworak über Jahrzehnte die Handwerkskunst des Kieler Traditionsunternehmens Höfer Orthopädie & Schuhtechnik in der Holtenauer Straße. Der Schuhmachermeister setzte hier Standards in Ausbildung und Handwerk. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

Kiel. Wer die Stufen von Höfer Orthopädie & Schuhtechnik in der Holtenauer Straße 76 hinabsteigt, findet sich in einer anderen Welt wieder. Die patinierte Einrichtung des 1937 gegründeten Unternehmens, die langen Reihen von Bequemschuhen in den Regalen, die große Werkstatt im Hintergrund: Eine solche Atmosphäre findet man in Kiel kein zweites Mal.