﻿Hotelroute in Kiel: Von den Problemen, über die Schilder eine Unterkunft zu finden

Hotelrouten gibt es in jeder größeren Stadt. Ein kleines grünes Schild am Ende der Autobahn macht auch in Kiel gleich auf drei Routen aufmerksam. Reporterin Petra Krause schlüpft in die Rolle einer Touristin und probiert die Ostufer-Variante aus. Wird sie ein Hotel finden?

Kiel. Wer von der Autobahn kommt, dem ist vielleicht schon mal das grüne Schild aufgefallen, das auf eine der drei Hotelrouten – Fördestraße, Innenstadt und Ostufer – hinweist. Als Kielerin weiß ich natürlich, wo das Ostufer liegt. Aber wie sieht es bei Ortsunkundigen aus?

Hilft die Beschilderung, ein Hotel zu finden, und ist sie in Zeiten von Smartphones und Buchungsportalen überhaupt noch zeitgemäß? Ich mache eine Testfahrt auf der Ostuferroute.

Schon beim Verlassen der Autobahn an der Kreuzung Schützenwall/Westring stellt sich die Frage: Wer sieht überhaupt dieses Schild, das sich bereits stark nach rechts neigt? Um es lesen zu können, muss man sehr nah dran sein.

Um das grüne Schild der Hotelroten lesen zu können, muss man sehr nah dran sein. Auf jeden Fall zu spät, um sich noch für eine Richtung entscheiden zu können. © Quelle: Petra Krause

Auf jeden Fall zu spät, um sich noch für eine Route entscheiden zu können. Und zu welchen Hotels soll sie überhaupt führen? Genau an dieser Stelle beschließe ich bereits, die Idee, mich ortsunkundig zu stellen, aufzugeben. Also ordne ich mich rechts ein und fahre Richtung Müllverbrennungsanlage.

Hotelroute in Kiel: 450 grüne Wegweiser an 170 Standorten

Als Touristin wäre ich bereits an der nächsten Kreuzung der Saarbrückenstraße in Kiel mit der B 76 völlig überfordert. Kein erneuter Hotelrouten-Hinweis weit und breit. Dabei soll es laut Aussage der Stadt über 450 grüne Hotelwegweiser an 170 Standorten auf Kieler Gebiet geben. Kombinationskünstler schaffen vielleicht noch Ostuferroute und Ostuferhafen logisch zu verbinden. An so einer verkehrsreichen Kreuzung wäre das schon eine enorme Leistung.

Ich halte weiter Ausschau nach grünen Schildern, auf die Route muss ich mich ja zum Glück nicht konzentrieren. Nur deshalb entdecke ich zufällig wieder etwas Grünes direkt vor dem Kulturzentrum Alte Meierei. Nur da macht es wenig Sinn. Ganz im Gegenteil, wer es tatsächlich sieht, wird komplett verwirrt sein. Die eigentliche Route führt weiter auf den Theodor-Heuss-Ring, um es lesen zu können, müsste man den Abbieger Richtung B 404 genommen haben.

Immerhin bekommt man hier auch den Hinweis auf das Sporthotel Avantage, dass aber zum September aufgegeben hat und inzwischen Nordic Avantage Hotel heißt. „Das Tiefbauamt erneuert die Wegweiser nur bei Unfallschäden. Ansonsten sind die Hotels für die Wegweiser zuständig“, sagt Arne Ivers vom städtischen Presseamt. Wenn ein Hotel einen neuen Wegweiser wünscht, müsse dieser mit dem Tiefbauamt abgestimmt werden.

Trotz Ortskenntnisse wurde die Hotelroute Ostufer zu einer Irrfahrt. © Quelle: Ralf Bassen

Ohne Ortskenntnisse wäre ich in Raisdorf gelandet

Weiter geht’s. Auf Höhe der Diedrichstraße hätte ich ein weiteres Schild vermutet, das mich zum Abbieger auf den Ostring lenkt. Leider nicht! Erst auf dem Ostring selbst sehe ich wieder grün. Als Ortsfremde wäre ich jetzt einfach weiter geradeaus Richtung Raisdorf gefahren, und Kiel hätte mich als Touristin verloren. Kurz vorm Überqueren der Franziusallee heißt es noch einmal Hotelroute Ostufer geradeaus. Also weiter zur Schwentinebrücke.

Quasi am Ende des Abbiegers zur Wischhofstraße erhasche ich aus den Augenwinkeln noch ein kleines Schild mit Hotelroute Ostufer. Schade, da hätte ein Tourist runterfahren müssen. Nur woher sollte er das wissen? In Dietrichsdorf bei der Paul-Gerhardt-Kirche gebe ich schließlich auf. In Mönkeberg ist das Stadtgebiet eh zu Ende. Als Touristin wäre ich jetzt vermutlich Übernachtungsgast in Heikendorf geworden. Hotelsichtungen bisher: null.

Hotelroute in Kiel: Wer hat sich diese Route ausgedacht?

Mal sehen, ob mir auf dem Rückweg rechtzeitig ein Schild sagt, dass ich rechts raus auf die Wischhofstraße fahren muss. Ja – sogar groß und gut sichtbar. Danach kann ich mich entscheiden, ob ich rechts zum Hotel „Am Segelhafen“ möchte oder weiter die Hotelroute Ostufer. Ich wähle das Abenteuer.

Allerdings frage ich mich, wieso es jetzt auf der Schönberger Straße und schließlich auf der Werftstraße wieder zur Innenstadt geht? Denn erst kurz vorm Eingang zum Werftgelände machen mich zwei Schilder direkt auf zwei Hotels aufmerksam. Dazu soll ich links in die Kaiserstraße biegen. Eines davon ist das Hotel Runge.

Wer nur hat sich diese Route ausgedacht?, brummele ich vor mir her. Denn würde ich nur eine Straße später in die Elisabethstraße abbiegen, hätte ich mein Ziel nach 200 Metern auf der rechten Seite erreicht.

Hotelroute in Kiel leitet geschickt am Hotel Runge vorbei

Ich stelle mich dumm und fahre weiter wie angezeigt geradeaus auf der Kaiserstraße in Kiel, bis ich irgendwann gezwungener Maßen rechts rum muss, die Elisabethstraße überquere und schließlich in der Schulstraße lande. Am Hotel Runge bin ich geschickt vorbei geleitet worden. Auf der Fördestraßen-Route ist die Situation übrigens ähnlich. Auf die Innenstadtroute habe ich verzichtet, da man im Zentrum eh an vielen Hotels vorbei kommt, eine Beschilderung dort eigentlich gar nicht nötig ist.

Einer, der die Routen damals mit entwickelt hat, war Rainer Birke vom gleichnamigen Hotel. Die Idee dahinter: „Die Hotels auffindbar zu machen. Damals machte es Sinn.“ Aber das ist weit über 20 Jahre her. Den Zeitpunkt der Erstaufstellung kann selbst die Stadt nicht mehr ermitteln. Auf jeden Fall lange vor Smartphones und Buchungsapps.

„Zuletzt fand in den 2000er-Jahren eine umfangreiche Bestandsaufnahme statt, damals wurden die Hotelwegweiser erneuert“, sagt Arne Ivers. Die Kosten tragen übrigens die Hotels selber. Laut Stadt bewegen sie sich im niedrigen dreistelligen Bereich.

Schilder sind eigentlich nicht mehr notwendig

Rainer Birke selbst sagt heute über die Schilder: „Entweder weg oder überarbeiten.“ Stefan Scholtis, Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), hat „den Eindruck, dass es in Kiel ein bisschen lieblos gemacht ist“.

Peter Böhm, Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbandes geht sogar noch einen Schritt weiter. „Die Schilder sind eigentlich nicht mehr notwendig. Vermutlich würde es niemandem auffallen, wenn sie abgebaut würden.“ Die Stadt sieht das ganz anders: „Die Schilder haben durchaus noch ihre Berechtigung, für diejenigen, die nicht online unterwegs sind – gehört zum guten Service für die Gäste und Touristen.“

Petra Krauses Fazit zur Hotelroute in Kiel: Ein Schildbürgerstreich in grün

Mein Fazit nach einer langen Ostufertour: Die Schilder sind bis auf zwei Ausnahmen viel zu klein und stehen oft an der falschen Stelle. Während ich als Kielerin mit dem Gedanken an einen Schildbürgerstreich in mich hineinlachen kann, werden Touristen die Irrfahrt auf dem Ostufer nach einer langen Anreise über die Autobahn weniger lustig finden. Vermutlich werden sie schließlich genervt aufs Kieler Umland ausweichen. Selbst wer heutzutage noch analog unterwegs ist, wird sich vorher über Bettenkapazitäten informieren und telefonisch buchen. Sollte sich aber tatsächlich jemand analog nach Kiel verirren, wäre eine Beschilderung zur Tourist-Information sicherlich effektiver.