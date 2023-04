﻿Hundebesitzer mit Handicap sucht Gleichgesinnte

Neumühlen-Dietrichsdorf. Aufgrund einer seltenen neurologischen Erkrankung ist Leif Gutsmann seit seinem neunten Lebensjahr dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen. Er hat zwei künstliche Hüftgelenke und verfügt mittlerweile über einen elektrischen Rolli. Der junge Mann wohnt bei seinen Eltern und arbeitet als IT-Systemadministrator im Homeoffice.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einiger Zeit hat sich die Familie die Mischlingshündin Jule angeschafft. „Sie stammt aus Ungarn von einer seriösen Tierrettungsvermittlung“, so die Mutter von Leif, Susanne Gutsmann. Wichtig war der Familie das Geschlecht des Tieres: „Wir wollten eine Hündin, weil Hündinnen in der Regel ruhiger sind als Rüden“, erläutert die Mutter.

Leif Gutsmann macht mit Jule den Hundeführerschein

Leif entschloss sich, den Hundeführerschein zu machen und wandte sich an den zertifizierten Hundetrainer Bernhard Oden-Krakowsky. „Leif war der erste Rollifahrer in meinem Training“, erklärt der Betreiber einer Hundeschule. In einer Gruppe brachten die Herrchen und Frauchen ihren Vierbeinern die Grundkommandos bei und lernten, welche Reaktionen in schwierigen Situationen hilfreich sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aufgaben erfüllten die Mensch-Hunde-Teams – je nach Regelung mit oder ohne Leine - in Parks, am Stadtrand und in belebten Straßen. „Nicht überall gibt es barrierefreie Wege“, erläutert der Hundetrainer. „Daher mussten wir manchmal andere Routen wählen.“

Leif hat von dem Training profitiert: „Ich muss mich vollkommen darauf verlassen können, dass mein Hund mir gehorcht.“ Die Übungen hätten ihn und Jule noch mehr zusammengeschweißt. Und was ist, wenn die Hündin einmal zu sehr an der Leine zieht und den Rollstuhl möglicherweise aus dem Gleichgewicht bringt? „Das tut sie nicht, denn sie ist gut erzogen“, betont der Hundehalter. „Selbst wenn sie einmal unruhig wird, weil sie ein Eichhörnchen sieht, gehorcht sie sehr schnell wieder, wenn ich sie ermahne“, führt Leif Gutsmann aus.

„Ein Hund lebt im Hier und Jetzt“

Seine Mutter und sein Trainer haben den Eindruck, dass der junge Mann durch den Umgang mit seinem Hund selbstsicherer und zufriedener geworden ist. Diese Entwicklung bestätigt der Dietrichsdorfer: „Jule gibt mir Sicherheit, Freiheit und gute Laune. Ich bin mit ihr viel unterwegs und entdecke Ecken, in denen ich noch nie war.“

Die Hündin sorge dafür, dass er viel an die frische Luft komme. „Mit ihr zusammen vergesse ich oft meine gesundheitlichen Probleme. Ein Hund lebt im Hier und Jetzt.“ Als abwechslungsreiche Herausforderung betrachtet es der Besitzer, dem Tier neue Tricks beizubringen. So vermag es Jule, die Schlüssel oder andere Gegenstände aufzunehmen, wenn ihm diese herunterfallen.

Leif Gutsmann kann nicht verstehen, wenn das Umfeld Menschen mit Behinderung von vornherein abrät, sich einen Hund anzuschaffen. „Das ist nicht gerechtfertigt“, meint der Hundefreund. Allerdings müsste es ein Netzwerk geben, das für eine Hilfe bereitstehe, zum Beispiel für den Fall von notwendigen Krankenhausaufenthalten oder ungünstigen Witterungsverhältnissen. „Wenn bei Schnee nicht geräumt ist, kann ich nicht rausgehen“, nennt Leif Gutsmann eine entsprechende Situation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hunde für Menschen mit Handicap: Auf der Suche nach Austausch

„Es ist auch notwendig, sich bewusst zu machen, wie die eigene Erkrankung verlaufen wird, denn einen Hund schafft man sich nicht nur vorübergehend an“, gibt der Tierbesitzer weiter zu bedenken. Die Frage, welche Rasse geeignet sei, sollte man am besten mit einem erfahrenen Hundetrainer oder einer Hundetrainerin besprechen, rät er.

Der Rollifahrer und der Trainer würden sich gern mit anderen Hundebesitzern und -besitzerinnen mit Handicap in Verbindung setzen, um sich auszutauschen und möglicherweise eine Gruppe zu gründen. Wer Fragen oder Interesse hat, kann sich bei ihnen unter rolli-mit-hund@kuestenpoten.de melden.