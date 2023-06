﻿500 Gäste beim Hutempfang im Kieler Kaufmann

Kiel. So voll war es beim traditionellen Hutempfang noch nie: Rund 500 Persönlichkeiten feierten am Mittwoch bei allerbestem Wetter im parkähnlichen Garten des Kieler Kaufmanns. Die Gästeliste las sich dabei wie das Who’s who des Nordens. Vom Ministerpräsidenten über die neue Kieler Stadtpräsidentin Bettina Aust bis hin zum „special guest“, dem ukrainischen Botschafter, gab es bei Sekt und Lachshäppchen äußerst spannende Gesprächspartner.

Der Gastgeber: Einmal im Jahr zur Kieler Woche lädt die Kieler Kaufmannschaft ihre Mitglieder und Gäste zum Hutempfang ein. Der Verein wird von über 400 führenden Unternehmerinnen und Unternehmern getragen. Die Fäden für das Event hat seit 2018 aber vor allem Präses Hartmut Winkelmann (HWB-Gruppe) in der Hand. Ihm ist es auch zu verdanken, dass der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev mitfeierte. „Er wohnt hier im Kieler Kaufmann, und ich organisiere quasi seinen Terminplan mit“, erzählt Winkelmann. So war es auch ganz einfach, ihn beim Hutempfang als besonderen Gast aus dem Hut zu zaubern.

Kieler Woche: Hutempfang im Kieler Kaufmann drehte sich vor allem um die Ukraine

Das Top-Thema Nummer 1: die Ukraine. „Unglaublich, was dieses Volk derzeit erduldet und wie es sich die Freiheit zurückerkämpft“, sagt Angelika Volquartz, Kiels ehemalige Oberbürgermeisterin. Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev erzählt, er nehme wahr, dass das anfängliche Mitleid und Mitgefühl für seine Landsleute inzwischen in Bewunderung umgeschlagen sei. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist sich sicher: „Wenn wir zusammenhalten, können wir das gemeinsam schaffen.“ Eine an dem Tag neu ins Leben gerufene Solidarpartnerschaft mit der Region und der Stadt Cherson soll künftig dazu beitragen.

Spannende Hüte beim traditionellen Hutempfang in Kiel

Die Hüte: Beim Hutempfang ist alles erlaubt. Einziges Motto: bloß nicht langweilig. Sprichwörtlich den Vogel abgeschossen hat in diesem Jahr wohl Inga Kipp. Die Frau des ehemaligen Präsidenten der Christian-Albrechts-Universität (CAU) Lutz Kipp hat ihren roten Hut mit einer großen Möwe geschmückt. „Die steht sonst in meiner Küche“, verrät sie. Mit ein paar Nähstichen macht der Vogel aus leichtem Balsaholz nun auf ihrem Kopf eine gute Figur.

Architektin Sabine Biederbeck hat ihren Garten geplündert und aus Rosen, Jasmin, Kamille und Frauenmantel dank Moosgummi ein Blütenmeer auf ihrem Kopf platziert. Anke Erdmann, Landesvorsitzende der Grünen, bezaubert mit einem Federhaarreif in Regenbogenfarben. Die Lübecker Unternehmerin Gülten Bockholdt zieht im smarten Hosenanzug von Zara und mit einem edlen Faszinator aus grauen Federn die Blicke auf sich.

Das Who’s who des Nordens trifft sich einmal im Jahr beim Hutempfang zur Kieler Woche

Die Männerwelt: Hüte sind praktisch. Das entdecken inzwischen auch die männlichen Gäste. „Ich habe hier schon so oft ohne Hut gestanden und bin abgebrutzelt“, verrät Ex-CAU-Präsident Lutz Kipp. Vor einem Jahr hat er sich nun endlich einen Strohhut der bekannten Firma Stetson zugelegt. Gute Entscheidung. Als mittags die Sonne vom Himmel brennt, bleibt er ganz gelassen. Genauso wie Dr. Frieder Henf (ehemaliger Schweriner Staatssekretär), Ulf Daude (Schulleiter der Gemeinschaftsschule am Brook in Kiel-Gaarden) und der Altenholzer Steuerberater Gerd Hoffmann. Ein Hut tut einfach gut.

Der Sinn des Ganzen: Warum geht man überhaupt zu einem Hutempfang? Natürlich, um zu diskutieren, zu netzwerken und neue gemeinsame Projekte anzustoßen. Schnell finden sich zwischen üppig blühenden Rosenhecken und schattenspendenden Bäumen immer wieder neue Gruppen zusammen. So fädelt Schulleiter Ulf Daude an diesem Vormittag mit Michael Saitner vom Paritätischen und Ulrik Schlenz von der Wankendorfer Baugenossenschaft ein, dass seine Schüler mal für einen Tag Unternehmensluft schnuppern dürfen.

Morten Schnoor von der Firma Velfrisk aus Kronshagen, die dänischen Joghurt produziert, netzwerkt mit Moderatorin Kristin Recke. Fritz und Annerose Süverkrüp, Seniorchefs vom gleichnamigen Autohaus, schwärmen vom THW-Erfolg. KN-Verleger-Duo Christian T. Heinrich und seine Tochter Christiane Carlson tauschen sich mit KN-Lesern über die Zukunft der Tageszeitung aus. Wirklich zu schade, dass der Hutempfang nur einmal im Jahr ist.

