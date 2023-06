﻿Interessengemeinschaft fordert Mitsprache: „Wir wollen ein Stadion für alle“

Kiel. Jan Straatmann sieht sich mit seinen Anliegen ignoriert. Bereits in der Anfangsphase der Planungen für den Umbau des Holstein-Stadions hatten er und seine Nachbarschaft sich zusammengesetzt und eine Liste mit 50 Kritikpunkten aufgesetzt. Angesichts der geplanten Größe des neuen Stadions und des mehrstöckigen Parkhausneubaus, der zu erwartenden verstärkten Fanströme befürchten die Anwohnenden dauerhafte negative Auswirkungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar hätten in der Folge zahlreiche Gespräche mit Vertretern der Stadt und Politik stattgefunden – auch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer habe sich bei einem Kaffee ihre Sorgen und Alternativvorschläge angehört. Passiert sei dann jedoch nichts, sagt Straatmann resigniert: „Kein einziger unserer Punkte wurde berücksichtigt.“

Umbau des Holstein-Stadions in Kiel bringt unmittelbare Auswirkungen auf die Umgebung mit sich

Dabei haben die Planungen unmittelbare Konsequenzen für die Umgebung, betont ein weiterer Anwohner, der seinen Namen nicht veröffentlicht sehen will. Als Beispiel nennt er das bereits erfolgte großflächige Abholzen des alten Baumbestandes im benachbarten Kleingartengebiet für die Erschließungsstraße und über zwanzig Meter hohe Mauern direkt an den Grundstücksgrenzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das von der ursprünglichen Investorengesellschaft in den Raum gestellte Vorhaben, ein Eventzentrum für zusätzliche Veranstaltungen zu errichten, habe in der Nachbarschaft für Aufregung gesorgt. Bereits jetzt leiden Anwohnende unter der Belastung durch Lärm, Müll und andere Verunreinigungen während der Fußballspiele.

Als Fan von Holstein-Kiel und Dauerkartenbesitzer schätzt er die einzigartige Lage des Stadions mitten in der Stadt, so der Projensdorfer. Die Lage im Wohngebiet erfordere aber gleichzeitig auch Rücksichtnahme.

Um der 2022 gegründeten Interessengemeinschaft Holstein-Stadion so viel Gewicht wie möglich zu verleihen, suchen Torge Steen (li.) und Hendrik Braesch weitere Mitstreiter, nicht nur aus der Fanszene. Aktuell verzeichnet der Verein rund 230 Mitglieder. © Quelle: Gritje Lewerenz

Auf offene Ohren stoßen die beiden Stadionanwohner mit ihren Argumenten bei Torge Steen. Dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft (IG) Holstein-Stadion kommt die Kritik an der mangelnden Transparenz und fehlenden Kommunikation bei der Bauplanung vertraut vor. Als Mitglieder der aktiven Fanszene hätten er und seine Mitstreiter sich bei den Planungsprozessen ebenso ausgeschlossen gefühlt: „Das lief alles hinter verschlossenen Türen.“

Als sich abzeichnete, dass sich die Investorengesellschaft aus dem Projekt zurückzieht und die Stadt übernimmt, hätten sie die Chance gesehen, sich mit ihren Anforderungen einzubringen und 2022 die IG Holstein-Stadion gegründet. Um ihrer Stimme so viel Gewicht wie möglich zu verleihen, sind Steen und Co. auf der Suche nach weiteren Mitstreitern, nicht nur aus der Fanszene. „Der Stadionumbau wird zum Teil aus Steuergeldern finanziert“, so Steen, „es sollte im Interesse der Öffentlichkeit sein, den Prozess zu begleiten und Ideen einzubringen.“ Je mehr unterschiedliche Gruppen man mit ins Boot hole, desto mehr Sichtweisen könne man abdecken, so Steen: „Wir wollen ein Stadion für alle.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Auswertung einer Umfrage unter den Holstein-Fans ist in ein Positionspapier der IG eingeflossen. Darin finden sich Forderungen für bessere Fanbedingungen im Stadion oder zur Entlastung von Verkehr und Parksituation. Auch Vorschläge hinsichtlich der Familienfreundlichkeit und Barrierefreiheit stehen auf der Liste. Steen nennt ein Beispiel: „Momentan sitzen Menschen im Rollstuhl auf Plätzen ohne Überdachung, wo sie komplett der Witterung ausgesetzt sind.“

Der Fragebogen und das Positionspapier der IG Holstein-Stadion sind unter www.ig-holstein-kiel.com abrufbar.

Anwohner Jan Straatmann und sein Nachbar wollen der IG Holstein-Stadion ihre Forderungen jetzt übermitteln. Die Skepsis bleibt, aber ein bisschen ist die Hoffnung, Gehör zu finden, wieder aufgekeimt.

KN