﻿Ikea macht mit Spende das Leben krebskranker Kinder in Kiel heller

Projekt Fruchtalarm

Ikea lässt nicht locker bei der Unterstützung krebskranker Kinder und Jugendlicher in Kiel: Jetzt übergab der schwedische Möbelriese eine Spende von 6000 Euro an das UKSH in Kiel. Dieses Geld soll für einen besonderen Zweck eingesetzt werden.

Joahnna Schakat