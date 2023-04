﻿Ikea-Mitarbeiter in Kiel streiken am 6. April – und fordern Tarifvertrag

Für bessere Arbeitsbedingungen beim Möbelriesen: Am Donnerstag (6. April) ruft Verdi die Beschäftigten der Ikea-Filialen in Lübeck, Kiel und Rostock zu einem Streik auf – zentraler Streikort soll Lübeck-Dänischburg sein.

Streik bei Ikea in Lübeck am Donnerstag, 6. April: Wie viele Beschäftigte dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi folgen werden, steht noch nicht fest.

Kiel. Streik bei Ikea in Norddeutschland: Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft die Ikea-Beschäftigten an den Standorten Kiel, Lübeck und Rostock am Donnerstag (6. April) zu einem ganztägigen Streik auf. Der zentrale Streikort soll die Ikea-Filiale in Lübeck-Dänischburg sein, wie die Gewerkschaft mitteilt.

Mitarbeiter von Ikea fordern Tarifvertrag

Verdi fordert von dem Möbelriesen aus Schweden einen „Tarifvertrag Gesundheitsschutz, Digitalisierung, Omnichannel und Qualifizierung“ – doch der Konzern weigere sich zu verhandeln. „Ikea befindet sich in einem extremen Veränderungsprozess. Während der Konzern an seiner digitalen Transformation arbeitet, ist die Belastung der Beschäftigten in den vergangenen Jahren stark angestiegen“, sagt Bert Stach, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiter Handel im Norden.

In dieser Veränderungsphase seien die Beschäftigten ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche digitale Zukunft. Stach: „Ein Tarifvertrag, der Gesundheit schützt und Mindeststandards bei der Einführung und Umsetzung von digitalen Arbeitsprozessen regelt, muss jetzt verhandelt werden.“

Ikea-Beschäftige „gezwungen, auf die Straße zu gehen“

Aus Sicht der Gewerkschaft müssen in einem Zukunftstarifvertrag bei Ikea unter anderem nachhaltige Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, Beschäftigungssicherung und ein Anspruch auf Qualifizierung bei Änderung von Arbeitsplätzen vereinbart werden. Verdi: „Dass sich das Unternehmen den Verhandlungen entzieht, zwingt die Beschäftigten auf die Straße zu gehen, um öffentlich Druck zu machen.“