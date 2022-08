Richtfest in aufstrebender Lage: im Hörnankerhaus neben der Halle 400. Unter den 163 Wohneinheiten sind 34 Sozialwohnungen. Zwölf Gewerbeeinheiten markieren das Erdgeschoss. Darunter eine Tiefgarage in voller Länge. In einem Jahr soll es fertig sein. Was das neue Haus an der Hörn so besonders macht.

Feierstunde unter dem Richtkranz: Das Gebäude mit der Hausnummer 1 an der Straße An der Halle 400 ist in weniger als einem Jahr in die Höhe geschossen.

Kiel. Es geht weiter voran im Kieler Baugebiet an der Hörn. Am Freitag feierte eine illustre Gesellschaft Richtfest für eines der interessantesten Gebäude.

Angeführt wurde die prominente Riege von drei Frauen vom Bauen: der Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), der schleswig-holsteinischen Innen- und Bauministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) sowie der Kieler Stadtbaurätin Doris Grondke.

Geywitz war erst vor Kurzem im Landtagswahlkampf zu Gast in Kiel gewesen und hatte das Wohnbaugebiet Marthas Insel besichtigt. Jetzt rühmte die Brandenburgerin mit Blick auf Baukräne und Rohbauten: „Es tut sich was in Kiel.“ Die Hörn sei aber auch „ein Traumstandort“.

Das Baufeld 11 ist so groß wie ein Fußballplatz

Das Baufeld 11, so groß wie ein Fußballplatz, liegt neben der Halle 400 in zweiter Reihe der Hörnbebauung. Hier ist ein in dreierlei Hinsicht besonderes Haus gewachsen.

1. Die Mischnutzung: Auf fünf Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss entstehen 163 Wohnungen und zwölf Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sowie am östlichen Kopf des Gebäuderiegels Richtung Gaarden ein Büroturm. 34 der 163 Wohneinheiten sind geförderte Sozialwohnungen zum Mietpreis 6,10 bis acht Euro pro Quadratmeter. Im Untergeschoss liegt über die volle Länge des Gebäudes eine Tiefgarage.

2. Die Lage: Das langgestreckte Gebäude zwischen den Germania-Arkaden und dem Gaardener Ring ist städtebaulich gleichsam ein Brückenkopf gen Gaarden. Die Dreifeldzugklappbrücke über die Hörn einerseits und die Gaardener Brücke über die Werftstraße andererseits liegen jeweils einen Steinwurf entfernt.

3. Die Bauherrengemeinschaft: Sie besteht aus vier Investoren. Die Frank Siedlungsbaugesellschaft aus Hamburg steuert 82 Wohn- und sechs Gewerbeeinheiten bei, davon 27 Sozialwohnungen. Das Konsortium Kieler Hörn KG baut 18 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten. Der Kieler Gastronom Ahmad-Reza Zirakbash, dem auch die Halle 400 gehört, ist mit 45 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten dabei. Der Eigentümerverein Haus & Grund Kiel verantwortet 18 Wohn- und eine Gewerbeeinheit, darunter sieben Sozialwohnungen.

Der Vermieterverband tritt eher selten selbst als Bauherr auf. Das Projekt in Kiel ist sogar bundesweit das größte, bei dem die Organisation selbst investiert. Kein Wunder, dass Kai Warnecke zum Richtfest nach Kiel kam, der Präsident von Haus & Grund Deutschland. Ministerin Geywitz begrüßte das Modell, weil der Verband ein jederzeit präsenter und ansprechbarer Investor sei.

Götz Bormann, der Vorsitzende von Haus & Grund Kiel, nannte zwei Vorteile des Modells: „Unser Großstadtverein und seine Mitglieder leisten einen Beitrag zur Schaffung von Wohnraum. Gleichzeitig verschafft Haus & Grund Kiel privaten Eigentümern als Ankerinvestor den Zugang zu dem innerstädtischen Großprojekt.“ Deshalb heiße das Haus „Hörnankerhaus“. In einem Jahr soll es fertig sein. Sechs Monate vorher startet die Vermietung.

Hörn in Kiel: Von der Brache zur nachgefragten Lage

Das werde eine der nachgefragtesten Lagen Kiels werden, prophezeite Bormann. Der Vorstandsvorsitzende der Förde-Sparkasse erinnerte daran, dass das Hörngelände jahrzehntelang eine Brache am Rande Gaardens mit schlechtem Image gewesen sei. Bormann: "Der große Gewinner der Hörnbebauung ist die Landeshauptstadt Kiel mit ihren Einwohnerinnen und Einwohnern."

„Ein brachliegendes Areal entwickelt sich nun zu einem durch und durch modernen Stadtquartier.“ Götz Bormann, Vorsitzender von Haus & Grund Kiel © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Ins selbe Horn stieß Doris Grondke. „Das Hörnquartier bekommt nun endlich den Aufschwung, den es verdient hat“, sagte die Stadtbaurätin. Die Bebauung „wertet den Standort endlich auf“.

Grondke lobte besonders ihre Berufskollegen, die Architekten. Sie hätten gezeigt, wie vielfältig so ein Nutzbau gestaltet werden könne. „Plan- und Baukultur sind lange unterschätzt worden“, sagte Grondke. Bausünden der Vergangenheit, insbesondere Hochhaussiedlungen am Stadtrand wie in den 70er-Jahren, dürften sich nicht wiederholen. „Gut gestalteter Raum ist das A & O.“