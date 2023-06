﻿Punks wollen wieder Protestcamp auf Sylt aufschlagen

Kiel. Im vergangenen Jahr kamen Punks mit dem Neun-Euro-Ticket nach Sylt. Sie blieben über drei Monate, campierten unter anderem vor dem Rathaus, machten Dreck und Lärm und beschädigten das Image der Urlaubsinsel. Jetzt wollen sie wiederkommen. Die aus linken Aktivistinnen und Aktivisten bestehende Gruppe „Aktion Sylt“ hat angekündigt, vom 24. Juli bis 20. August in Westerland ein angemeldetes Protestcamp aufzuschlagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ihr Protest richte sich gegen die Spaltung der Gesellschaft: „Insulaner werden durch die Gentrifizierung vertrieben, die Reichen schotten sich ab. Die wahren Sylter leben teils am Festland, pendeln auf ihre Insel, eine Wohnung dort können sie sich nicht mehr leisten“, heißt es in der Ankündigung. Zudem kritisieren die Aktivisten, dass die Insel nicht nachhaltig bewirtschaftet werde: „Soziale und Klimagerechtigkeit stehen nach Profitsucht hinten an“.

Sylter Bürgermeister Häckel an Burnout erkrankt

Die Gruppe will ihr Camp „wieder recht zentral in Westerland“ aufschlagen, wo genau, steht noch nicht fest. Auch was konkret vor Ort geplant ist, verraten die Organisatoren nicht. Das Programm soll – wie im Vorjahr – sehr offen gestaltet werden. Im Sommer 2022 sorgten bis zu 120 Aktivisten monatelang für Aufregung in Westerland. Die letzten zogen erst im September ab, bevor das Camp auf behördliche Anordnung geräumt wurde. Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nicolas Häckel, hatte sich für diese Entscheidung eingesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Diese Woche gab die Stadtverwaltung bekannt, dass Häckel wegen einer Burnout-Erkrankung für längere Zeit ausfallen wird. Häckel hatte in der jüngeren Vergangenheit neben den üblichen Verwaltungsproblemen auch erheblichen Ärger mit Aktivisten. Nach dem Protestcamp der Punks sorgten in diesem Jahr mehrfach Aktionen von Klimademonstranten für Unruhe. Die „Letzte Generation“ beschädigte einen Golfplatz und besprühte eine Bar, ein Flugzeug und ein Geschäft mit Farbe.

KN