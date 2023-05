﻿Kieler Erfinder will beim Energiesparen helfen

Kiel. Ganz unscheinbar klebt am Eingangstresen des Kieler Wissenschaftszentrums eine kleine schwarze Antenne. Sie ist Teil eines Energiemanagement-Systems, das Mieter Christian Schuch von der Matkes GmbH entwickelt hat und das im Gebäude bereits Energiefresser offengelegt hat.

„Die Antenne empfängt die Daten vom Hauptwärmezähler zum Fernwärmeverbrauch aus dem Keller des Wissenschaftszentrums“, erklärt Schuch. Ein angeschlossenes Zwischeninterface überträgt die Daten dann auf einen Server oder eine Cloud. Mit der Schnittstelle wäre auch eine Auswertung jedes einzelnen Heizkörpers möglich, wenn er sie mit den kleinen weißen Messgeräten von Techem und Co. damit verbinde. „Wenn Menschen Energie einsparen möchten, brauchen sie erst einmal einen Überblick über den Ist-Zustand“, sagt der 37-Jährige.

Energieverbrauch einfach analysieren: Seit 2012 tüftelte Schuch an seiner Idee zum Energiesparen

Natürlich habe jeder einen Strom- oder Hauptwärmezähler im Keller, kaum jemand mache sich aber die Mühe, den zweimal pro Tag abzulesen und so seinen Energie-Verbrauch zu analysieren. Zudem lasse sich daran auch nicht erkennen, welche Gerätschaften in einem Unternehmen oder einem Privathaushalt wie viel Energie ziehen.

Deshalb hat Wirtschaftsinformatiker Christian Schuch knapp zehn Jahre an einer günstigen Möglichkeit getüftelt, um in Echtzeit die Daten aller Lesegeräte in einem Gebäude gebündelt über eine App abrufbar zu machen. Zwar gebe es Smarthome-Systeme auf dem Markt, die seien aber Tausende von Euro teuer. „Wenn man dann nur Energiekosten im dreistelligen Bereich einspart, lohnt sich das nicht“, findet Schuch. Je nachdem, wie viele Messgeräte angeschlossen werden sollen, könne er sein patentiertes Verfahren für 100 bis 500 Euro anbieten. Es lasse sich an die vorhandenen Messgeräte einfach andocken.

Die Photovoltaikanlage vom Wissenschaftszentrum Kiel hat er genauso mit einer eigenen Datenverarbeitungseinheit – ein unscheinbares Kästchen – ausgestattet wie die über 60 Stromzähler im Gebäude. „Das zwischengeschaltete Gerät sendet die Daten zum Verbrauch an einen Server, per App kann man sie sich anschauen.“ Die Server stehen alle in Deutschland, versichert er. Schließlich handele es sich um hochsensible Daten, auf die möglichst keiner außer dem Verbraucher selbst Zugriff haben sollte.

Wissenschaftszentrum Kiel konnte für 500 Euro Energie einsparen

Wenn beispielsweise jemand mit dem Fahrstuhl fährt, ist auf der App sofort ersichtlich, wie der Stromverbrauch in die Höhe schnellt. Schuch demonstriert das in seinem Büro. Laufen nur zwei Laptops, zeigt die Linie auf seinem Tablet einen Verbrauch von 54 Watt, schaltet seine Frau Stephanie das Licht an, geht die Kurve steil hoch. „Das verdreifacht den Stromverbrauch im Raum“, sagt Schuch.

Das Wissenschaftszentrum Kiel konnte dank des Systems nach eigenen Angaben bereits für über 500 Euro Ernergie sparen – weil die Analyse zeigte, dass die Veranstaltungstechnik selbst im Standby-Modus einen erheblichen Energieverbrauch hatte. Seitdem wird sie übers Wochenende und abends vom Stromnetz genommen. Sein Test-System im Kieler Wissenschaftszentrum läuft seit 2019, sodass Schuch dort nach eigenen Worten die ersten Kinderkrankheiten beheben konnte.

Erst im Februar hat er die Mateks GmbH als Firma angemeldet, vorher befasste Schuch sich mit Unternehmensberatung. Fast drei Jahre dauerte es, bis er ein Patent für das Verfahren seines Energiemanagement-Systems in der Hand hielt.

Eigentlich wollte Christian Schuch auch schon eine Anlage mit einer einen Meter langen Antenne auf einem zentralen Hochhaus in Kiel installieren. Damit könnte er in einem großen Umkreis ein sekundäres Energiedatennetz aufspannen, das sogar die ganze Stadt Kiel erfassen könnte. Das hat aber bisher noch nicht geklappt.

