﻿Immer wieder Stau auf dem Ostring in Kiel: Was die Pendler über das Nadelöhr sagen

Kiel. Wo ist der Stau, wenn man ihn mal braucht? Es ist der vergangene Mittwoch, 16.30 Uhr, und der Verkehr fließt auf dem Ostring, kurz vor Kiels wohl engstem Nadelöhr, der Neuen Schwentinebrücke. Wer hier täglich durch muss, braucht oft starke Nerven. Nicht so an diesem Nachmittag: Das pendelnde Volk trennt nur zwei Ampelschaltungen von der Fahrt aufs Ostufer oder in die Nachbargemeinden. Reporter-Pech.

Für alle anderen ist es ein Glückstag. An der Jet-Tankstelle, wenige Hundert Meter von der Überquerung entfernt, steigen auch deshalb ausgeglichene Menschen aus den Autos. Wer jedoch fragt, was sich zu der Zeit hier sonst so abspielt, der findet sich in einer Zone der aufgestauten Wut wieder.

Ostring in Kiel: Viele Pendler sind vom Stau genervt

Da sind zum einen die Einzelbeispiele, wie das eines 85-Jährigen, der berichtet, wie er neulich wegen eines Staus nicht einmal auf den Ostring kam, sein Auto schließlich abstellte und lieber 15 Minuten zu Fuß zum Arzt ging. Da ist der vom „spürbar erhöhten“ Verkehrsaufkommen genervte Elektriker, der einen Trick kennt, der wenigstens ein, zwei Minuten einspart. Da sind aber auch die Langzeitbeobachter wie zum Beispiel Marina Spies (63), die ihr gesamtes Berufsleben über den Ostring von Heikendorf zum Kieler Westufer pendelte und mit der Situation hadert: „Wenn es regnet oder schneit, ein Unfall passiert oder eine Baustelle eingerichtet ist oder sonst etwas anderes von der Norm abweicht, ist es hier ein Drama.“ Schlimmer geworden sei die Verkehrssituation aus ihrer Sicht jedoch nicht.

Andere sehen das anders. Bei Facebook postete vor wenigen Tagen eine Frau, die täglich pendelt: „Langsam hat man echt keinen Bock mehr, nach Feierabend jeden Tag zwei Kilometer am Ostring im Stau zu stehen.“ Das dazu veröffentlichte Foto zeigt eine nicht enden wollende Schlange aus Blech stadtauswärts. Die Kommentare anderer Nutzer geben ihr fast alle Recht, es sei mit den Jahren viel schlimmer geworden.

Kiel gehört zu den staureichsten Städten in Deutschland

Die Spurensuche zu den Gründen führt zunächst zu einer interessanten Statistik: In der jüngsten Stau-Analyse des Navigationsdienstleisters Tomtom für 2021 schnitt Kiel schlecht ab. Im bundesweiten Städtevergleich belegt die Landeshauptstadt Rang zwölf, 50 Stunden beträgt in Kiel der Zeitverlust durch Staus. Immerhin: Als einzige unter den 20 staureichsten Städten konnte Kiel die Standzeit reduzieren – um ein Prozent. Doch warum kommt diese Tendenz auf der Hauptverkehrsader zum Ostufer scheinbar nicht an?

Es gibt wohl wenige Menschen in Kiel, die sich so intensiv mit der Verkehrssituation an diesem Knotenpunkt auseinandergesetzt haben wie Torsten Stagars. Der Vorsitzende des Ortsbeirats Neumühlen-Dietrichsdorf, ein SPD-Mann, früher auch Ratsherr, beobachtet seit vielen Jahren die Staulage, hat 2019 dazu einen Masterplan in die Ratsversammlung eingebracht, auf dessen Grundlage zurzeit ein Verkehrsgutachten mit dem Schwerpunkt Schwentinequerung/Ostring entsteht. Stagars Fazit: „Der Zustand dort ist katastrophal.“

Im Juni 1967 wurde die Neue Schwentinebrücke freigegeben – damals war noch nicht abzusehen, wie hoch das Verkehrsaufkommen hier einmal werden würde. © Quelle: Friedrich Magnussen/Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte e.V.

Die Ursache für das Problem liege bereits weit zurück: Die Neue Schwentinebrücke, freigegeben im Juni 1967, sei nie an den heutigen Verkehr angepasst worden: „Niemand konnte sich damals vorstellen, dass das Leben eines Tages auf den Individualverkehr aufgebaut sein wird. Das holt uns heute ein.“ Neubaugebiete in den Nachbargemeinden, neue Gewerbegebiete nördlich der Schwentinebrücke und der Ausbau des Ostuferhafens seien nur drei Gründe, warum das Verkehrsaufkommen in den vergangenen Jahren gestiegen ist, so Stagars. Hinzu komme auch, dass die Alte Schwentinebrücke seit Mai vergangenen Jahres autofrei ist. Stagars hält das für richtig, weil die einspurige Brücke nach der Sanierung für den Autoverkehr nicht geeignet war, aber auch er weiß: „Einige haben das vorher als Alternativroute genutzt.“

Gründe für den Stau reichen von Touristen bis zu unbedachter Fahrweise

Die Autofahrer an der Jet-Tankstelle kennen noch weitere Gründe: Die Strandtouristen im Sommer, der Ostring als Ausweichroute bei Baustellen – wie aktuell durch die Vollsperrung auf der B 202 Richtung Lütjenburg oder die Straßenbauarbeiten an der Querung Werftstraße (Höhe Norwegenkai) – und die drei Ampeln auf kürzester Strecke trögen ebenso dazu bei, die Bundesstraße zu verstopfen.

Für Angelina Foth, Filialleiterin der Tankstelle, die täglich über den Ostring muss („Stau ist zur Routine geworden“), tragen auch die Autofahrer selbst eine Mitschuld an der Situation: „Vorausschauendes Fahren, wie es in der Fahrschule beigebracht wurde, ist von vielen verlernt worden.“ So würden Autofahrer selbst dann über eine grüne Ampel fahren, wenn es sich vor ihnen bis auf die Kreuzung zurückstaut. „Für die, die von links und rechts kommen, geht es bei Grün dann nicht weiter“, sagt Foth. Für sie sei Stau nicht nur eine Geduldsprobe, sondern auch schlecht fürs Geschäft: „Viele tanken nicht, weil sie sich anschließend nicht trauen, auf den vollen Ostring einzufädeln.“

Ostring 2 als Lösung: Die SPD in Kiel ist sich uneins

Es gibt viele Gründe für die Staugefahr auf dem Ostring, aber auch Lösungsvorschläge. Für Torsten Stagars ist die Sache klar: Längst bräuchte es eine Entlastung zur Hauptverkehrsader, zum Beispiel einen Ostring 2 – "doch der ploppt auf Kreisparteitagen der SPD immer mal wieder auf und verschwindet dann wieder", so Stagars, zuletzt im Juni dieses Jahres. Auch sei es "verschlafen" worden, den Wunsch einer neuen, ausgebauten Brücke im Bundesverkehrswegeplan zu beantragen. Dies sei erst 2021 vom Kieler Bundestagsabgeordneten Mathias Stein nachgeholt worden, das Genehmigungsverfahren dauert nach Stagars Schätzungen allerdings 15 Jahre – "und 15 weitere Jahre, bis die Brücke gebaut wird". Er kämpfe weiter, auch wenn er selbst wohl nicht mehr darüber fahren werde, glaubt der 63-Jährige.

„Hein Schönberg“ als Lösung? Özgürcan Baş, Vorsitzender im ebenfalls betroffenen Ortsbeiratsbezirk Ellerbek/Wellingdorf, sieht wie sein Amtskollege Torsten Stagars die Lösung im Ausbau des ÖPNV. Auch auf diese Weise könne das Verkehrsaufkommen auf dem Ostring und über die Schwentinebrücke reduziert werden, sagt der 23-Jährige: „Das ÖPNV-Angebot muss attraktiver werden.“ Die Hein-Schönberg-Bahn sei ein wesentlicher Baustein: Laut Stagars und Baş braucht es eine höhere Taktung, einen Ausbau über die aktuelle Endstation Oppendorf hinaus und Ausweichgleise, die Begegnungsverkehr ermöglichen. Derzeit fährt die Bahn einmal pro Stunde, in Zeiten von Personalknappheit bei der Bahn auch manchmal gar nicht, berichtet Baş. „Dabei wäre diese Bahn als Alternative so wichtig.“

Zurück zur Tankstelle: Es ist mittlerweile 17.30 Uhr, der Berufsverkehr fast komplett durchgerauscht, als Axel Hajo aus Schönkirchen noch schnell volltanken will. An der Zapfsäule erzählt er, wie man die Engstelle rund um die Schwentinebrücke „kreativ umfahren“ kann. Der Umweg über die Dörfer lohne sich aber nur dann, wenn es wirklich dicht ist. „Extrem schlimm finde ich es hier selten – einmal pro Woche verliere ich hier fünf, sechs Minuten“, sagt Hajo.

Axel Hajo aus Schönkirchen empfindet die Verkehrssituation nur sehr selten als schlimm. © Quelle: Ulf Dahl

Die Gefahr wird in der kommenden Woche nicht geringer: Die Stadt plant Asphaltierungsarbeiten im Dietrichsdorfer Abschnitt des Ostrings hinter der Neuen Schwentinebrücke, zwischen Schönkirchener Straße und Lüderitzstraße. Dort wird für diese Zeit die rechte Fahrspur stadtauswärts fehlen. Die Straße bleibt, so viel lässt sich schon jetzt sagen, reine Nervensache.