﻿In alter Frische: Tom Jones beim SHMF-Konzert in der Kieler Wunderino-Arena

Kiel. Das Warten hat sich gelohnt. Zweimalige Zwangsverschiebung, und jetzt zeigt Tom Jones dem lästigen Virus, wo der „Tiger“ seine Pranken hat. „I’m Growing Old“ singt er solo zum Piano im Opener seines SHMF-Konzerts in der fast ausverkauften Kieler Wunderino-Arena – aber so what, wenn einer mit 82 so lässig in aller Würde altert. Wobei Würde im klassischen Sinne gar nicht passen mag. Der blendend aufgelegte Weltstar und seine knackig und wuchtig aufspielende, fünfköpfige Band ließen es teils gehörig krachen.

Sympathisch sitzt Tom Jones spürbar der Schalk im Nacken während der kommenden anderthalb Stunden. „Es ist großartig, hier zu sein“, lässt er sein Publikum wissen. Gerade haben sie Bob Dylans „Not Dark Yet“ eine satte Dosis Rock injiziert, dann gab’s noch ein sonores „Dankeschön!“ für den einsetzenden Jubel. „Aber in meinem Alter ist es großartig, überhaupt irgendwo zu sein.“ Im Sinne des Titels seines neuen Albums sei er ja tatsächlich „Surrounded By Time“, lässt Jones das Publikum wissen. Und lacht glucksend.

Volumen. Tiefe, Stabilität und das charakteristisch kehlige Vibrato: Tom Jones präsentierte sich stimmlich voll auf der Höhe. © Quelle: John Garve

Die Songs an diesem Abend mögen in die Jahre gekommen sein. Wie ihr Interpret. Doch Tom Jones ist kein Nachlassverwalter zu Lebzeiten in eigener Sache. So geschmackssicher er seine Stücke auswählt, so stilsicher vermag er sie auch zu modifizieren. „It’s Not Unsual“ verpassen Congas und Akkordeon einen Latin-Swing. Auch „What’s New Pussycat?“, bei dem das Publikum das „Whoa, whoa, whoa, whoa“ auf Geheiß willig mitsingt, walzert mit Akkordeon und Kontrabass. Nach der Zeile „you and your pussycat lips“ leckt sich Jones, der mittlerweile auf einem Barhocker sitzt, ironisch-lasziv die Lippen.

Congas verhelfen auch dem recht ausgelaugten Pop-Song „Windmills Of Your Mind“ zu neuer Frische, eine klasse Version mit viel Platz für Jones’ noch immer enorm stabilen Bariton, für vielfarbige Phrasierungen, für Volumen, Tiefe. Und Jones ist erfahren und klug genug, um es da nicht zu übertreiben. „Sexbomb“ in einer cool shuffelnden R&B-Variante bringt Bewegung in die Massen, Cat Stevens’ „Pop Star“ kommt in einer aufgebretzelten Bonbon-Pop-Version.

SHMF-Konzert von Tom Jones: Waliser auch im Publikum

Souliger als im Original klingt „Green Green Grass Of Home“. In den vorderen Reihen steht ein Paar auf, schwenkt ausdauernd die walische Flagge. Jones zeigt auf sie, hebt den Daumen. Woher sie denn kämen, fragt er nach dem Song. Oh, aus Abedere! Eine nette Gegend, sagt Jones. „Wenn man da noch alle Zähne hat, ist man ein Weichei.“

Nichts für Weicheier hier im Publikum ist die Version von Todd Sniders „Talking Reality Television Blues“, eine Abrechnung mit den Massenmedien. Veritabler Hard Rock, erfrischend funky, und Jones lässt seinen Spoken-Word-Part sinister dräuen. In eine ähnliche Kerbe haut „Lazarus Man“ (Terry Callier), ziemlich spooky, ebenfalls ein Highlight. Der Sound in der Arena ist übrigens schlicht grandios.

Tom Jones in Kiel: „Delilah“ mit rockigem Twang

Viel Platz für seine Stimme bietet „I Won’t Crumble With You If You Fall“, eine hymnisch angelegte Folk-Ballade. Als er in Leonard Cohens „Tower Of Song“ die Zeile „I was born with the gift of a golden voice“ singt, erntet Jones spontanen Beifall. Cajun-Schwung statt Big-Band-Schunkelei verleiht „Delilah“ frischen Pep, die rockige E-Gitarre twangt dynamisch. 1968 habe ein Österreicher das Stück gecovert, erwähnt Jones hernach. Peter Alexander. Auf Deutsch. Der Waliser scheint sich innerlich zu schütteln.

Mit viel Ausdruck: Tom Jones in Kiel. © Quelle: John Garve

„Are you ready?“, fragt Jones zweimal, denn jetzt kommt „Kiss“, und zu dem Prince-Hit will er mal Bewegung sehen. Eine sexy Version, viele stehen auf, tanzen. Bleiben gleich stehen, als der Sänger einen brandneuen Song ankündigt, „One Hell Of A Life“, eine anrührende Midtempo-Popnummer. Die summiere sein Leben, sei momentan sein Lieblingssong.

SHMF-Konzert von Tom Jones: Rock’n’Roll zum Finale

Rock’n’Roll beschließt diesen fantastischen Konzertabend. Erst Rosetta Tharpes „Strange Things Happen Every Day“, und auf der Großleinwand erhellt ein spitzbübisches Lächeln Jones’ verblüffend faltenarmes Gesicht. Und zum Finale hauen sie Chuck Berrys „Johnny B. Goode“ aus den Boxen, die Leute tanzen, und Jones sagt zum Gitarristen, er soll das markante Riff gleich noch mal spielen. Zu den letzten Takten geht er langsam nach hinten ab. Keine Zugabe, das Licht geht an. Aber hey: Der Mann ist 82!