﻿In der Lutherkirche in Kiel wird künftig abends Gottesdienst gefeiert

Sonnabends statt sonntags, abends statt morgens: Als erste Gemeinde in Kiel verlegt die Lutherkirche ihren Hauptgottesdienst. Sie verspricht sich davon neuen Spirit. Die Vorverlegung soll auch Doppeleinsätze von Pastoren in Nachbargemeinden möglich machen. Pastor Martin Gregor erklärt die Gründe.

Luftbild der evangelischen Lutherkirche am Schrevenpark in Kiel. Die Kirchengemeinde beschreitet neue Wege und legt den Wochengottesdienst von bisher Sonntagvormittag auf Sonnabendabend.

Kiel. Wann ist Gottesdienst? Natürlich am Sonntagmorgen? Nicht mehr in der Lutherkirche am Schrevenpark in Kiel. Als erste und bislang einzige unter 19 evangelischen Gemeinden in der Landeshauptstadt verlegt die Lutherkirche ihren Hauptgottesdient von der gewohnten Zeit sonntags, 9.30 Uhr, auf sonnabends, 18 Uhr. Am kommenden Wochenende beginnt an der Schillerstraße der neue Glockenschlag. Eine Zäsur.

Pastor Martin Gregor verweist auf einen entsprechenden Beschluss des Kirchengemeinderats, dessen Vorsitzender er ist. Der Pastor findet warme Worte für den Zeitenwechsel. „Wir knüpfen an die alte kirchliche Tradition an, am Vorabend den Beginn des Festtages zu feiern“, sagt er. Das Einläuten des Sonntags am Sonnabend um 18 Uhr komme „von der alten Idee, dass mit Sonnenuntergang der alte Tag zu Ende ist und der neue beginnt“. Tatsächlich beginnt der Sonntag kirchlich-liturgisch bereits am Vorabend.

Gottesdienst in der Kieler Lutherkirche wird sich verändern

Die Luthergemeinde werde nicht nur den Zeitpunkt verändern, sondern auch den Gottesdienst selbst, berichtet Pastor Gregor. „Der neue Gottesdienst soll musikalischer, meditativer und relaxter werden“, sagt er. „Der Geschmack des Abends wird prägend.“ Die Sorgen einer Arbeitswoche sollten hinter einem bleiben und der freie Sonntag genossen werden können. „Der Gottesdienst wird ein Ausklang“, so Pastor Gregor, „und zugleich der Auftakt eines schönen Abends. Er öffnet wieder den Horizont.“

Pastor Gregor macht allerdings auch keinen Hehl daraus, dass es handfeste finanzielle und organisatorische Gründe für die Vorverlegung des Gottesdienstes gibt. Er verweist auf sinkende Pastorenzahlen, Nachwuchsmangel und Einsparzwänge in der Nordkirche. Der Fachkräftemangel zwingt die Gemeinden zur Zusammenarbeit. Dazu werden gemäß einem Beschluss der Kirchenkreissynode Altholstein vom August 2020 Regionen gebildet.

Die Lutherkirche bildet mit den Nachbargemeinden Heiligengeist mit zwei Gotteshäusern sowie der Jacobikirche und der City-Kirche St. Nikolai eine Region. Das sind fünf Kirchen mit 6,5 Pastorenstellen und 15.200 Gemeindemitgliedern. Nach der aktuellen Pfarrstellenplanung können es bis 2030 nur noch 4,5 Stellen sein. „Es wird am Sonntagvormittag eng“, sagt Pastor Gregor lakonisch.

Sonntags soll in den anderen Gotteshäusern der Kirchenregion gepredigt werden

Künftig soll es deshalb möglich sein, dass eine Pastorin oder ein Pastor am Sonnabendabend in der Lutherkirche und am Sonntagvormittag in einer der anderen vier Kirchen in der Region predigt. Pastor Gregor: „Die Möglichkeit, füreinander einzuspringen, wird immer wichtiger.“

Aber keine Regel ohne Ausnahmen: „An hohen Festen wie Ostern und Pfingsten sowie zu besonderen Anlässen wird in der Lutherkirche auch am Sonntag Gottesdienst gefeiert“, versichert der Pastor. Seine Kinderkirche werde es von Februar 2023 an auch wieder geben – ein Mal im Monat sonntags um 10 Uhr.

Nach derzeitigen Planungen soll die Lutherkirche auch eine Jugendkirche des Kirchenkreises Altholstein werden. Auch dafür wird der Sonntagvormittag freigehalten. Dann könnten Jugendliche zu der traditionellen Zeit eigene Gottesdienste feiern oder andere Veranstaltungen vorsehen.

Doppelter Gottesdienst an diesem Wochenende in der Lutherkirche

In jedem Fall wird das kommende Wochenende für die Luthergemeinde sehr speziell. Am Sonnabend um 18 Uhr wird zum ersten Mal der Abendgottesdienst gefeiert. Gleichwohl findet am Sonntag, dem 1. Advent, auch noch einmal um 9.30 Uhr ein Gottesdienst statt. Nach dem vorerst letzten Sonntagsgottesdienst der Luthergemeinde gehen die Mitglieder an die Wahlurne. In der ganzen Nordkirche werden am Sonntag neue Kirchengemeinderäte gewählt.

Altholstein-Synode tagt in Kiel zum Haushalt Einen Blick auf die Haushaltszahlen wirft die Synode des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Altholstein bei ihrer Tagung am Sonnabend, 26. November, ab 10 Uhr in der Kieler Petruskirche in der Wik. Das Kirchenparlament kommt zusammen, um sowohl den Haushalt 2021 abzuschließen als auch den Haushaltsplan für 2023 zu verabschieden. Während der ganztägigen Sitzung beraten die Synodalen auch über die Übernahme der Trägerschaft von Kitas aus Kirchengemeinden und über Pfarrstellen. Darüber hinaus stehen Berichte und Nachwahlen auf der Tagesordnung. Die Sitzung der Synode ist öffentlich.

Allein in Kiel sind 76.146 Wählerinnen und Wähler aufgefordert, ihre Kreuze zu machen und so die Geschicke ihrer Kirchengemeinden für die nächsten sechs Jahre mitzubestimmen. Pröpstin Almut Witt ermuntert zur Wahl: „Die Leitung von Kirchengemeinden liegt nicht bei den Pastorinnen und Pastoren, sondern beim Kirchengemeinderat“, betont sie. „Zur Wahl gehen bedeutet, den Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich engagieren, den Rücken zu stärken.“