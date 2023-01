﻿Verkehrsanalyse: In Kiel wird vergleichsweise wenig geblitzt

Raser und Rotlichtsünder kommen in Kiel vergleichsweise risikolos davon. In einem Blitzer-Ranking der Berliner Verkehrsrechtskanzlei Goldenstein unter den 40 größten deutschen Städten belegt Kiel lediglich Platz 24. Was sonst noch aus der Studie hervorgeht.

Kiels bekanntestes Blitzgerät, der „Enforcement Trailer“, steht meist wie hier am Theodor-Heuss-Ring. Derzeit wird er allerdings an der Auffahrt zur Prinz-Heinrich-Brücke gebraucht.

Kiel. Gemessen an der Straßenfläche, gibt es in Kiel vergleichsweise wenig Rotlicht- und Geschwindigkeitskontrollen. Das ist das Ergebnis einer Blitzer-Analyse des Berliner Verkehrsrechtsbüros Goldenstein in den 40 größten deutschen Städten. Darin belegt Kiel Platz 24.

Demnach kommen in Kiel täglich 7,9 Blitzer auf 1000 Hektar Straßenfläche. Die tatsächliche Straßenfläche beträgt in Kiel 1152 Hektar. Der Durchschnitt unter den 40 Städten liegt danach bei 11,2 Rotlicht- und Geschwindigkeitskontrollen pro Tag und 1000 Hektar Straßenfläche.

In Wuppertal wird am meisten, in Magdeburg am wenigsten geblitzt

Am höchsten ist die Wahrscheinlichkeit, geblitzt zu werden, in Wuppertal (26,1). Es folgen Bonn (24,1), Freiburg (23,6), Karlsruhe (22,3) und Aachen (21,1). Magdeburg belegt mit 0,7 den letzten Platz des Blitzer-Rankings. Unter den vier deutschen Millionenstädten liegen Köln (17,4) und Hamburg (11,8) über dem Bundesdurchschnitt, Berlin (5,4) und München (3,4) deutlich darunter.

„Unsere Analyse zeigt, dass es bundesweit massive Unterschiede gibt, wenn es um Geschwindigkeitskontrollen im Straßenverkehr geht“, sagt der Geschäftsführer von Goldenstein Rechtsanwälte, Alexander Voigt. Natürlich gelte überall der Grundsatz: „Wer sich an die Regeln hält, muss auch nie ein Bußgeld zahlen.“ Allerdings könnten wohl nur die wenigsten Autofahrer von sich behaupten, noch nie geblitzt worden zu sein.

Anwalt empfiehlt Blitzer-Apps

Besonders unberechenbar ist laut Analyse die Blitzgefahr in Hamburg, Berlin, Köln, Bonn und Frankfurt. Dort werden besonders viele mobile und teilstationäre Blitzer aufgestellt. Um sich vor Geschwindigkeits- und Rotlichtkontrollen zu schützen, biete sich die Nutzung einer Blitzer-App an, so Voigt. Solche Apps dürften allerdings nur vor der Fahrt und nur vom Fahrzeugführer verwendet werden.

Tarnkappenblitzer in Kiel macht sich bezahlt

Die Nachricht, dass in Kiel vergleichsweise wenig geblitzt werde, erreicht die Landeshauptstadt nur wenige Tage nach der überaus positiven Jahresbilanz für das mobile Blitzgerät "Enforcement Trailer" (Vollstreckungswagen), mit dem die Stadt seit dem 10. November 2021 die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Theodor-Heuss-Ring überwacht.

Der Tarnkappenblitzer hat nach Angaben der Stadt bei 32 879 Geschwindigkeitsverstößen vom 1. Januar bis 7. Dezember 2022 Bußgelder in Höhe von 3,584 Millionen Euro generiert. Dem stehen Sach- und Personalkosten in deutlich geringerer Höhe gegenüber. Seinen Preis in Höhe von 160 000 Euro hatte der "Enforcement Trailer" bereits nach wenigen Wochen wieder eingespielt.

Derzeit wird Kiels berüchtigtster Blitzer allerdings an der Auffahrt zur Holtenauer Hochbrücke eingesetzt, um die Größe der Fahrzeuge, die über die Prinz-Heinrich-Brücke fahren, zu messen.