﻿CAU Kiel: Informatik-Institut kämpft mit Sexismus und Diskriminierung

Kiel. Es geht um Sexismus und Diskriminierung an der Christian-Albrechts-Universität – und vor allem um die Situation am Institut für Informatik: Mehrere Studentinnen haben unabhängig voneinander von frauenfeindlichen Äußerungen berichtet, die sie sich von Kommilitonen, aber auch von Professoren anhören mussten. Sogar von sexueller Belästigung ist die Rede. Die Vorgänge sind der Hochschul- und Institutsleitung seit Längerem bekannt. Erste Maßnahmen wurden bereits ergriffen. Doch das Problem besteht weiter.

Studenten, die während der Vorlesung Pornos schauen oder sogenannte Dickpics – anzügliche Fotos – an Kommilitoninnen schicken sowie ein Dozent, der den Hörsaal aufmuntert zu applaudieren, wenn sich Studentinnen zu Wort melden: Über diese Zustände in der Informatik berichtete die Studentenzeitschrift „Der Albrecht“.

Sexismus-Vorfälle an der CAU: Informatik-Institut reagiert

Die CAU hat die Vorfälle bestätigt und reagiert. So hat der Dozent, der zum Applaus aufgerufen hatte, mittlerweile öffentlich um Entschuldigung gebeten. Der pornografische Inhalt soll nach Angaben der CAU nur von einem Studenten ausgegangen sein, der mittlerweile nicht mehr an der Uni eingeschrieben ist. Dass Studenten – wie in dem „Albrecht“-Artikel behauptet – exmatrikuliert worden sein sollen, will die CAU nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen.

Nachdem die Institutsleitung Ende 2022 mit den Vorfällen konfrontiert worden war, habe sie nach Angaben des geschäftsführenden Direktors Prof. Dirk Nowotka umgehend Schritte eingeleitet, um den Sexismus und die Diskriminierung einzudämmen.

Transparenz und Aufklärung gegen Sexismus und frauenfeindliche Äußerungen

In der letzten Woche vor Weihnachten gab es demnach offene Gespräche zwischen Professoren und Studierenden. Zu Beginn der Vorlesungen wurden Präsentationen gezeigt, in denen es um Aufklärung zu dem Thema ging. Zudem wurde eine Taskforce gebildet, zu der Studierende, Dozenten, Institutsleitung und die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Fakultät, Dr. Ina Pfannschmidt, zählen.

„Wir wollen Transparenz zeigen und nichts unter den Teppich kehren“, sagt Dirk Nowotka. Mit den ersten Maßnahmen zeigen sich die Studierenden zufrieden. „Es wurde schnell reagiert, und die Uni hat sich klar gegen Sexismus und Diskriminierung positioniert“, sagt eine Informatik-Studentin, die anonym bleiben möchte.

Informatik-Studenten der CAU lästern über Frauen bei Tinder

Seit der Veröffentlichung der Vorwürfe und der Aufklärungsarbeit habe sich einiges zum Positiven entwickelt, sagt die Studentin. „Aber das Problem der Diskriminierung ist damit noch nicht gelöst.“ Noch immer gebe es Kommilitonen, die sich sexistisch äußern. Es fallen Sätze wie „Was machen auf einmal die ganzen Frauen hier?“ oder „Erkläre es doch mal so, dass es auch Frauen verstehen“. Auch berichtet sie von Studenten, die sich in der Vorlesung gemeinsam Profile auf der Dating-App Tinder anschauen und über die Frauen herziehen.

„Es ist ein relevantes Problem, das wir sehr ernst nehmen“, sagt Nowotka zu dem noch immer kursierenden Sexismus an seinem Institut. Der geschäftsführende Direktor sagt aber auch: „Wir werden die Vorkommnisse nicht auf null drücken können, arbeiten aber permanent daran, eine diskriminierungsfreie und sichere Umgebung am Institut zu schaffen.“ Er verweist darauf, dass Sexismus und Frauenfeindlichkeit leider überall in der Gesellschaft vorkämen.

Frauenanteil in der Informatik zwischen 15 und 20 Prozent

Durch den hohen Männeranteil in den Informatik-Studiengängen – nur 15 bis 20 Prozent aller Studierenden sind Frauen – herrsche am Institut aber eine besondere Atmosphäre, die Nährboden für Diskriminierung biete. Dies dürfe jedoch keine Entschuldigung für die Vorfälle sein. „Die Informatik will nicht das Fach sein, das rückständig ist, sondern Vorreiter sein, indem wir ganz klar kommunizieren, dass wir solch ein Verhalten nicht akzeptieren“, sagt Nowotka.

Zu der Aufklärungsarbeit am Institut gehört auch, dass Studierende erfahren, welche Anlaufstellen es für Opfer von Diskriminierung und Sexismus gibt. „Wir haben festgestellt, dass die Beschwerdewege zu wenig bekannt sind“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Fakultät, Ina Pfannschmidt. „Wir müssen aufzeigen, an wen sich Betroffene wenden können.“

Neben den bereits existierenden Ansprechpersonen, die es beim Asta und beim Studentenwerk gibt, hat das Institut selber Portale geschaffen, bei denen sich Studierende melden können. Und dass Aufklärung und Sensibilisierung weiter nötig sind, zeigt die Resonanz, sagt Pfannschmidt. „Wir haben deutlich mehr Feedback bekommen als erwartet.“

