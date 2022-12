﻿CDU fordert geringere Parkgebühren

Was muss getan werden, um die Geschäftsschließungen der Innenstadt in Kiel zu stoppen? Die CDU glaubt, dass eine bessere Erreichbarkeit der City und geringere Parkgebühren helfen können. Sie fordert die Verwaltung auf, an mehreren Stellen nachzubessern.

Kiel. Mit Blick auf die anhaltenden Geschäftsschließungen in der Kieler Innenstadt fordert die Förde-CDU erneut geringere Parkgebühren – „gegebenenfalls auch mit direkter Subvention durch die Stadt“. Kreischef Tobias von der Heide wirft der Verwaltung vor, dass ihre Pläne gescheitert seien.„Sowohl die Aufwertung der Holstenbrücke durch das Holstenfleet und das Innenstadtmanagement als auch das Verkehrskonzept der Kieler Innenstadt gehen nicht auf. Hier muss dringend nachgesteuert werden.“

Die CDU macht für die wirtschaftlichen Probleme vieler Einzelhändler auch die Verkehrssituation in der Kieler Innenstadt verantwortlich. „Der Sophienhof und die Holstenstraße haben einen Kundeneinzugsgebiet, das weit über die Kieler Stadtgrenzen hinaus geht. Es ist eine Illusion, dass Kundinnen und Kunden in erster Linie mit Fahrrädern oder dem ÖPNV den Weg in die Kieler Innenstadt finden“, sagt von der Heide. „Das Auto spielt auch in der Zukunft für die Innenstadt eine überaus bedeutende Rolle.“ Konkret fordert die CDU, die neuen Verkehrsführungen zu überprüfen – „gerade in der Andreas-Gayk-Straße und dem Sophienblatt“.

Wie berichtet schließen nach C&A auch Only, das Jeans Outlet, Hugo Hamann und das Hanse Fashion Outlet ihre Filialen in der Innenstadt. Unklar ist auch die Zukunft der Primarkfiliale am Holstenfleet. Die Konzernzentrale des Unternehmens hat ein klares Bekenntnis zum Kieler Standort abgelehnt.