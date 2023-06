﻿Entenküken lösen Feuerwehreinsatz am Holstenfleet aus

Kiel. Ein besonderer Einsatz für die Feuerwehr in Kiel: Am späten Dienstagabend gerieten einige Entenküken am Holstenfleet in Seenot. Bei ersten Flugversuchen fielen die Tiere in das künstlich angelegte Gewässer und kamen wegen der steilen Seitenwände nicht mehr ohne Hilfe raus. Die lauten Schreie nach den Eltern machten einige Passanten auf die Notsituation der kleinen Küken aufmerksam, die daraufhin die Feuerwehr riefen.

Die Feuerwehr rückte zunächst mit einem Arbeitswagen an, der auf Tierrettungen spezialisiert ist. Weil mehrere Küken im Wasser waren, musste die Feuerwehr ein Löschfahrzeug nachalarmieren. Zu fünft konnten die Einsatzkräfte schließlich die Küken aus dem Wasser holen und der Mutter bringen, sagte ein Sprecher.

Feuerwehr: Nicht jedes Küken ist in Not

Die Feuerwehr appelliert aber, nicht wegen jedem schreienden Jungvogel den Notruf zu wählen und genau vorher hinzuschauen: „Die Wildtiere müssen sich wie hier in einer echten Zwangslage befinden, also sich nicht mehr allein retten können. Ein klassisches Beispiel wäre auch ein Jungvogel im Gully“, erklärt der Feuerwehrsprecher. Küken, die aus dem Nest fallen und schreien, würden hingegen von ihren Eltern am Boden weiterversorgt. Hier rückt die Feuerwehr nicht aus. Man müsse sich immer im Klaren darüber sein: In der Zeit, in der wegen eines vermeintlichen Tier-Notfalls der Notruf gewählt wird, werden die Leitungen für andere Einsätze wie Feuer oder Personen in Lebensgefahr blockiert.

Es gibt auch zwei Enten-Treppen am Holstenfleet. © Quelle: Frank Behling

Grünflächenamt hat Enten-Ausstiegshilfen in Kiel installiert

Und auch auf dem Holstenfleet kommen Küken jetzt so schnell nicht mehr in Gefahr: Das Grünflächenamt der Stadt hat unbürokratisch reagiert und eine weitere Treppe bestehend aus Holzbrettern Marke Eigenbau am Kanal angebracht, damit die Tiere sich selbst aus dem Wasser bewegen können. „Die Kinderstube im Holstenfleet hat schon Tradition. Bereits im Frühjahr 2021 hat sich unser Grünflächenamt dem schnatternden Nachwuchs angenommen“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Graupner.

Neben einer ersten Treppe wurde bereits ein kleiner Holzponton unter der Brücke zwischen Kehdenstraße und Willestraße gebaut, damit sich die Küken ausruhen können. „Die Bauten wurden von unseren Kollegen und Kolleginnen des zuständigen Innenstadtreviers konstruiert und montiert, und wird auch immer mal wieder an die Bedürfnisse der Mini-Schwimmvögel angepasst“, sagt Graupner.

