﻿Erster Flohmarkt lockte viele Schnäppchenjäger in die Stadt

Nun startet wieder die Trödelsaison. Am Sonntag gab es in Kiel den ersten Innenstadt-Flohmarkt. Weitere Veranstaltungen sind geplant.

Kiel. Endlich wieder Flohmarkt-Saison! Das dachten nicht nur Eve und Julia Wodarg aus Kronshagen, die am Sonntag an ihrem Stand Bekleidung und andere Dinge aus ihrem Haushalt verkauften. Die Innenstadt war bis in den Nachmittag hinein gut besucht mit Schnäppchenjägern und Händlern. Eve Wodarg und ihre Tochter lieben den Innenstadtflohmarkt: „Die Standgebühren sind echt fair, es ist viel los und macht sehr viel Spaß“, sagte die Mutter. Die Stadt als Veranstalter nimmt 5 Euro je angefangenen Meter.

Zweimal im Jahr stöbern die beiden Frauen über den Markt, „wenn zu viel Kram zu Hause ist, verkaufen wir wieder was“, erklärte Julia Wodarg. Um die besten Plätze konnte ab 4 Uhr morgens gerungen werden. Die Wodargs hatten einen Platz in der Mittagssonne auf dem Europaplatz ergattert. Und es lief: Viele Besucher, die ausgehungert von der Winterpause waren, waren auf der Jagd nach Schmuckstücken. Das schöne Wetter wirkte sich positiv auf die ohnehin schon gute Grundstimmung aus.

Weitere Flohmarkttermine der Stadt Kiel

Noch bis Oktober veranstaltet die Landeshauptstadt Kiel mehrere Flohmärkte in der Innenstadt und rund um die Hörn. Darunter gibt es zwei Spezialmärkte für Kindersachen und Spielzeug in der Innenstadt, die am 21. Mai und 27. August stattfinden. Im Gegensatz zu den Märkten an der Hörn und in der Innenstadt ist für diese eine Platzreservierung durch das Bürger- und Ordnungsamt möglich. Die nächsten Flohmärkte sind am 23. April an der Hörn und am 7. Mai in der Innenstadt. Alle Veranstaltungen beginnen um 8 Uhr. Und etwas wärmer als am Sonntag wird dann sicherlich auch sein.