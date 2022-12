﻿Innenstadt Kiel: Jugendliche schlugen in der Nähe des Bahnhofs aufeinander ein

Sechs Jugendliche sind am Donnerstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofes in Streit geraten. Zwei Beteiligte wurden nach der Prügelei im Krankenhaus untersucht. Die Polizei stellte ein Messer sicher. Ein Zusammenhang zu den Messerangriffen vergangener Wochen vermutet die Polizei aber nicht.

Die Polizei stellt am Donnerstagabend nach einem Streit zwischen Jugendlichen in der Kieler Innenstadt ein Messer sicher.

Kiel. Streit in der Kieler Innenstadt: Am Donnerstagabend ist es in der Nähe des Hauptbahnhofes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Zwei Beteiligte wurden vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein 17- und ein 16-Jähriger gerieten laut Polizei gegen 20.40 Uhr in Höhe der Ringstraße und dem Sophienblatt mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit. Die Gruppe bestand aus zwei männlichen 17-Jährigen und zwei weiblichen 15-Jährigen. Auslöser waren offenbar sexuell anzügliche Bemerkungen in Richtung der Mädchen. Nach Angaben der Polizei verlagerte sich der Streit weg vom Hauptbahnhof die Ringstraße entlang.

Streit zwischen Jugendlichen in Kiel: Zwei Beteiligte vorsorglich im Krankenhaus untersucht

Bei der anschließenden Auseinandersetzung sollen die männlichen Jugendlichen gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Ein Zeuge gab an, dass ein Messer zumindest gezeigt worden sei. Eingesetzt wurde es nicht. Ein am Boden liegender Jugendlicher soll sich mit einer abgebrochenen Glasflasche zur Wehr gesetzt, aber niemanden damit verletzt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alarmierte Polizistinnen und Polizisten konnten kurz darauf die Beteiligten antreffen und vorläufig festnehmen. Sie stellten auch das Messer sicher. Ein 17-Jähriger kam mit Verdacht auf einen Armbruch in ein Krankenhaus. Nach Auskunft der Ärzte dürfte der Bruch aber bereits vor der Auseinandersetzung geschehen sein. Ein Gleichaltriger klagte über Kopfschmerzen und kam vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die vier männlichen Beteiligten ein. Auf zwei der Jugendlichen kommt zudem ein Verfahren wegen sexueller Belästigung zu.

Kein Zusammenhang zu Messerangriffen der vergangenen Wochen vermutet

In den vergangenen Wochen hatte es zuletzt zwei Messerangriffe in der Nähe des Bahnhofs in Kiel gegeben: Am 29. November waren etwa 20 Jugendliche vor dem Bahnhof aufeinander losgegangen. Während der Auseinandersetzung hatte ein 17-Jähriger ein Messer und einen Gleichaltrigen schwer verletzt. Ein paar Tage später, am 5. Dezember, verletzte ein 20-Jähriger nach Angaben der Polizei einen 17-Jährigen mit einem Messer. Die Tat geschah am Bussteig B2.

Die Polizei geht jedoch derzeit nicht davon aus, dass die Auseinandersetzung am Donnerstagabend mit den Vorfällen der vergangenen Wochen in Zusammenhang steht. Man nehme derzeit nicht an, dass es sich um dieselben Beteiligten handle, teilte die Polizeidirektion mit. Dies werde aber noch weiter geprüft.

Von KN-online.de