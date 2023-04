﻿Shopping, Parade und Kreuzfahrer lockten 100000 Menschen in die City

Kiel. Verkaufsoffener Sonntag, Kreuzfahrer und eine spektakuläre Aktion zum Klimaschutz: Die Kieler Innenstadt war am Sonntag so gut besucht wie lange nicht mehr. Zehntausende flanierten durch die Einkaufsstraßen in Kiel und suchten die Nähe zum Wasser. 

„Die Innenstadt ist ein toller Ort. Besonders der Asmus-Bremer-Platz ist ein guter Platz“, schwärmt Jan Paulwitz. Der Neumünsteraner Blumenhändler ist mit seinem 30-Tonnen-Sattelschlepper nach Kiel gekommen – und genoss die idealen Bedingungen für diesen Tag.

Das Motto des Sonntags lautete „Kiel blüht auf“. Und bei Paulwitz blühte die Ladefläche. Fast etwas Fischmarktfeeling kam auf, als er die Regale mit Hortensien, Frühjahrsblühern und Rhododendren füllte. „Ich bin ja der einzige Blumenhändler hier“, freut er sich und machte guten Umsatz. „Bei Sonnenschein macht das Kaufen Spaß“, so eine Kundin, die sich umgehend ein paar Frühblüher gönnte.

Die Kieler Innenstadt war am Sonntag voll wie lange nicht mehr. Der verkaufsoffene Sonntag lockte bei Frühlingstemperaturen die Menschen in die Fußgängerzone und an die Kiellinie.

100000 Besucher in der Stadt

„Das war ein voller Erfolg. Wir hatten über 100000 Besucher in der Innenstadt. Die Angebote wurden total schön angenommen“, sagte Jaqueline Hahn von Kiel Marketing. Besonders die Veranstaltungen in der Holstenstraße und die Sportangebote am Alten Markt lockten die Menschen an. Eng wurde es nur an einigen Parkplätzen im Bereich rund um den Kleinen Kiel und entlang am Wasser. Die Parkhäuser zeigten aber durchgehend freie Kapazitäten an.

Besonders bunt ging es ab 16 Uhr in der Fußgängerzone zu. Für die „Cinemare Ocean Parade“ zogen bunt verkleidete Menschen vom Stresemannplatz durch die Fußgängerzone zur Kiellinie.

Buntes Meeresspektakel

Fantasievolle Kostüme, Fischfiguren und Meerestiere waren auf dem Weg zum Wasser zu bestaunen. Der Umzug leitete das Finale des maritimen Filmfestes ein.

Beim Camp24/7 an der Kiellinie stieg dann um 18 Uhr der Klimaktivist und Wassersportler Michael Walther auf sein Board und startete seine Tour auf dem Wasserweg nach Berlin. In Berlin ist er als Juror bei der Preisverleihung des Wettbewerbs „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ dabei.

In einer Woche will er mit dem Stand-up-Board dort hin. Die Route geht von Kiel über die Ostsee bis Lübeck und dann über den Elbe-Lübeck-Kanal und die Elbe nach Berlin. „Wenn ich schon nach Berlin muss, dann wollte ich da auch mit dem Board hin“, so Walther. Auf dem ersten Abschnitt vom Camp24/7 hinaus auf die Ostsee bekam Walther Begleitung von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

Die ersten Meilen gab es auch noch kraftvolle Begleitung von einigen Tausend Kreuzfahrt- und Fährpassgieren. Die Fähre „Stena Germanica“ sowie drei Kreuzfahrer liefen ebenfalls fast zeitgleich aus dem Kieler Hafen aus.

Erster Dreifachanlauf der Kreuzfahrer

Die Innenstadt hatte an diesem Wochenende ihren ersten Kreuzfahrerboom zu überstehen. Nach dem Auftakt der Megaschiffe mit der „Aidanova“ am Sonnabend folgte am Sonntag der erste Dreifachanlauf von Kreuzfahrtschiffen in diesem Jahr – so früh wie noch nie in einer Saison.

Die Kreuzfahrer „MSC Fantasia“, „Aidaluna“ und „Hamburg“ waren am Morgen gekommen und starteten ab 18 Uhr mit neuen Passagieren zu neuen Reisen ab Kiel. Wie sehr die Kreuzfahrtschiffe gefragt sind, war an den gut besuchten Kais zu sehen.

Viele Crewmitglieder und Passagiere gingen auch in die Innenstadt. Mit der „Aidanova“ am Sonnabend und den drei Schiffen am Sonntag wurden erstmals an einem April-Wochenende in Kiel rund 20 000 Kreuzfahrtpassagiere abgefertigt.