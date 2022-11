﻿So kann Onkel Willis geheimnisvoller Zettelkasten helfen

Ein Schatz im Keller: Hinter Akten und alten Büchern entdeckte Erik Christensen von der AG Geobotanik einen Kasten mit seltsamem Inhalt. Der Biologe brauchte Jahre, um die Aufzeichnungen zu entschlüsseln. Der Kasten kann dabei helfen, unsere Ökosysteme in Schleswig-Holstein wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Kiel. Manchmal findet man Schätze ganz unvermittelt. Als der Biologe Erik Christensen aus Probsteierhagen vor einigen Jahren tief in den Keller des Instituts für Ökosystemforschung der Christian-Albrechts-Universität (CAU) abtauchte, entdeckte er hinter verstaubten Akten und alten Büchern einen hölzernen Kasten. Schnell war seine Neugier geweckt. Was könnte das sein? Mehr als drei Jahre lang versuchte er hinter das Geheimnis von „Onkel Willis geheimnisvollem Kasten“ zu kommen. Mit Erfolg. Der Kasten könnte in Zukunft entscheidend für die Ökosysteme in Schleswig-Holstein sein.

Der geheimnisvolle Kasten ist eng mit der AG Geobotanik Schleswig-Holstein und Hamburg verbunden. Denn angelegt hat ihn ein gewisser Willi Christiansen, der die AG vor 100 Jahren mitgegründet hat. "Er ist in Ahrenviöl in Nordfriesland aufgewachsen und wurde später Lehrer in Kiel", erzählt Erik Christensen, der heutige 1. Vorsitzende der AG. "Sein Wissen über die Botanik unseres Landes war enorm. Zwei Bücher hat er veröffentlicht, die noch heute wichtige Nachschlagewerke für Studenten und Biologen sind."