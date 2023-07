﻿Deutsch lernen beim Kisten-Bauen: Mc Pack arbeitet gern mit Geflüchteten

Kiel. Als Muhammed Jarrar 2014 aus Syrien nach Deutschland kam, sprach er kaum Deutsch. „Das war echt ein Problem, aber ich wollte unbedingt arbeiten“, sagt der 34-Jährige. 2019 gab ihm Hilmar Förster, Geschäftsführer des Verpackungsdienstleisters Mc Pack in Friedrichsort eine Chance.

Mittlerweile hat der Mann eine unbefristete Stelle und sogar weitere Qualifizierungen absolviert. In dem Unternehmen arbeiten inzwischen zehn weitere Personen, die eine ähnlich schwere Startchance in Deutschland hatten – sieben von ihnen ebenfalls in Festanstellung.

„Mir ist es egal, wo die Menschen herkommen oder wie gut sie Deutsch sprechen. Sie müssen Lust auf Arbeit haben, lernwillig und handwerklich geschickt sein“, erklärt Förster. Geflüchteten eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu geben, sehe er als eine soziale Verantwortung: „Die Gesellschaft kann es sich nicht leisten, die Potenziale dieser Menschen zu verschenken“, sagt Förster.

Auch Förster kämpft mit Fachkräftemangel. „Das Problem ist: Wir können nicht ausbilden“, sagt der Geschäftsführer des Kieler Unternehmens, das seit 1994 in Friedrichsort speziell angefertigte Verpackungen aller Art herstellt und mittlerweile 44 Mitarbeiter hat.

Der Geschäftsführer der Friedrichsorter Firma Mc Pack Hilmar Förster freut sich über die Geflüchteten in seinem Team. © Quelle: Ulf Dahl

Mc Pack arbeitet gern mit Geflüchteten

Hergestellt werden unter anderem Kartonagen, Füllmaterial, Papiere und Pappen, Polsterstoffe, Kisten, Paletten oder Beutel, die in den großen Hallen zugesägt und zugeschnitten werden und dann mit Nagel Schraube und Co passgenau für die Ware der Kunden gefertigt werden.

„Der Job ist körperlich sehr anstrengend, man merkt sehr schnell, ob einem das liegt“, erklärt der Geschäftsführer. Er arbeite gern mit den Geflüchteten: „Bei anderen Arbeitnehmern, die aus Maßnahmen zu uns kommen, hat man oft das Gefühl, dass sie gar nicht arbeiten wollen“, schildert Förster seine Erfahrung.

Förster wandte sich 2019 an die Zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete (ZAS) vom Jobcenter Kiel und bot sein Unternehmen als Arbeitgeber für Geflüchtete an. „Dass ein Unternehmen so durchgängig so vielen geflüchteten Menschen eine Chance gibt, ist sehr ungewöhnlich“, sagt die Integrationsfachkraft Inken Napp.

Sie hält den Kontakt zu den Unternehmen und vermittelt die Geflüchteten nach ihren Stärken weiter an die Firmen. Bis zu 650 Personen mit diesen Startvoraussetzungen betreut die ZAS. „Oft sprechen wir auch Unternehmen an“, sagt Napp. Bei Mc Pack arbeiten aktuell elf Personen aus fünf Nationen – die meisten von ihnen Syrer.

Arbeiten mit einem deutschen Teampartner

Jarrar war der erste Geflüchtete bei Mc Pack. Er durfte erst ein Praktikum absolvieren, machte dann eine sogenannte betriebliche Erprobung – quasi ein sozialversicherungspflichtiges Praktikum – und wurde anschließend angestellt. Vor zwei Jahren hat er dann noch die Qualifizierung des Verpackungsscheins absolviert. „Der Anfang war hart, aber jeden Tag wurde es besser“, erinnert sich der 34-Jährige. Auch Zusatzqualifizierungen wie Gabelstaplerschein sind möglich.

Muhammed Jarrar hat sich schnell zurechtgefunden. „Das A und O ist, dass die Geflüchteten Deutsch lernen. Deswegen arbeiten sie mit einem deutschen Mitarbeiter in einem Team, so geht das am schnellsten“, erklärt Förster. „Das ist für uns eine große Chance, wir bekommen so auch Anschluss im sozialen Umfeld“, sagt Majed Hamo. Er ist 2015 aus dem Irak nach Deutschland gekommen und arbeitet mittlerweile seit gut zwei Jahren im Unternehmen.

KN