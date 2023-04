﻿Interessengemeinschaft mit Ehrenamtlern soll Betrieb organisieren

Im Mai ist es so weit: Dann sollen die Bauarbeiten für die Sporthalle mit Bürgertreff in Wellsee starten. Einwohnerinnen und Einwohner können sich unterdessen zu einer Interessengemeinschaft für den ehrenamtlichen Betrieb des neuen Bürgertreffs zusammenschließen.

So soll die neue Sporthalle mit Bürgertreff in Wellsee aussehen: Links neben dem Eingang ist der verglaste Saal geplant.

Wellsee/Kronsburg/Rönne. Kurz vor dem Baustart der neuen Sporthalle mit Bürgertreff im Herzen Wellsees können die Bürgerinnen und Bürger selbst aktiv werden. Der Ortsbeiratsvorsitzende Axel Schnorrenberg (SPD) rief in der Sitzung am Dienstagabend Freiwillige dazu auf, noch vor der Kieler Woche 2023 eine Interessengemeinschaft zu gründen. Sie soll in einen Verein münden, der den Bürgertreff ab Spätsommer 2024 ehrenamtlich organisieren soll.

An einem besseren Ort konnte das Stadtteilgremium nicht zusammenkommen: Vom Sportlerheim des SC Fortuna Wellsee aus hat man einen guten Überblick über das Baufeld der neuen Sporthalle – gleich hinter dem Fußballplatz. Doch es ging hauptsächlich um den neuen Bürgertreff, der im Gebäude untergebracht wird und zum neuen Mittelpunkt des Stadtteils werden soll.

Arne Leisner, Leiter des Amtes für Soziale Dienste der Stadt, stellte das Projekt vor. Demnach wird der 106 Quadratmeter große Saal Platz für größere Veranstaltungen bieten – vom Konzert über Vorträge und Vereinstreffen bis zur privaten Feier sei alles möglich. Eine Küche mit Durchreiche zum Foyer und zusätzliche Räume sind geplant. Durch ein intelligentes Zugangssystem mit einem QR-Code sei der Bürgertreff räumlich vom Sporthallenbetrieb getrennt, Veranstaltungen könnten zu allen Tageszeiten stattfinden, erläuterte Leisner.

Ab Spätsommer 2024 den Treff mit Leben füllen

Noch bevor die Bauarbeiten im Mai starten, konnten die Wellseer Wünsche für die Ausstattung äußern. Eine lange Wunschliste vom Beamer bis zur Bestuhlung hat der Ortsbeirat zusammengestellt. Den Betrieb des Bürgertreffs will die Stadt Kiel in die Hand der Bürgerinnen und Bürger legen, berichtete Arne Leisner. „Wir wünschen uns, dass sich ein Verein um die Organisation kümmert. Denn nur in dieser Organisationsform kann die Stadt später Zuschüsse etwa für weitere Ausstattung gewähren.“

Der Beiratsvorsitzende appellierte an Freiwillige in den drei Stadtteilen, sich in einer Interessengemeinschaft zusammenzufinden. „Der Treff lebt nur von und mit den Bürgern“, betonte Axel Schnorrenberg. Auch sein Stellvertreter Carsten Rockstein (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass viele Vereine und Initiativen das neue Angebot des Bürgertreffs nutzen werden. Auch für private Feiern können die Räumlichkeiten gemietet werden. Wichtig sei, dass vor der geplanten Fertigstellung im August 2024 die Organisation steht, damit der Betrieb geplant werden könne, sagte Schnorrenberg.

Stadt unterstützt Gründung der IG Bürgertreff

Die Interessengemeinschaft Bürgertreff Wellsee solle vor der Kieler Woche, also etwa Mitte Juni, zum ersten Mal zusammenkommen, schlug der Beirat vor. Wer Lust habe, mitzumachen, kann sich ab sofort bei dem Vorsitzenden melden. Dabei sollen auch die vielen Fragen geklärt werden, die bereits mehrere Zuhörende in der Sitzung stellten: Wer haftet bei Schäden? Wieviel Zeit muss man ehrenamtlich investieren? Wie groß sollte das Orga-Team sein? Amtsleiter Leisner versprach, dass die Stadt die Gründung begleiten werde und für alle Fragen und Anregungen zur Verfügung stehe.

Anmeldung für die Gründung der Interessengemeinschaft Bürgertreff Wellsee: kontakt@axelschnorrenberg.de